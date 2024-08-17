蛋堡、百組國內外歌手登台 秋OUT音樂節翻轉公館

第五屆「秋OUT音樂節」將於9月28日、29日登場，這次由民間及市府合作，串接公館商圈到古亭河濱公園，推出6大3小，共計9座舞台，邀集金曲獎男歌手蛋堡soft lipa、icyball冰球樂團、海豚刑警等100組國內外藝人登台，打造專屬台北都會風格的休閒、聽音樂、逛古蹟商圈之旅。

台北自來水事業處表示，公館周遭的台大、師大、台科大等人文薈萃，也是水資源歷史古蹟，以及市定古蹟渾水抽水站再利用為音樂展演空間，成為了年輕音樂愛好者聚集地，為此，民間自發舉辦的「秋OUT音樂節」油然而生，也成當地指標性活動。

北水處說，面臨轉型的公館商圈再次發展，北水處、水利處、商業處、悠遊卡公司與公館商圈組織、音樂展演空間業者們公私協力，今年擴大舉辦「秋OUT音樂節」，政府出資3座免費大舞台、民間業者自籌經費舉辦3座售票舞台和3座免費小舞台。

北水處表示，這次邀請日本、韓國、泰國、香港等地樂團，主打慵懶氛圍的音樂節。位於公館水岸廣場的「秋月」、「秋菊」雙舞台，維持歷年最CHILL的音樂風格，今年新增自來水園區「秋水」舞台主打嘻哈音樂、公館商圈「秋遊」主攻流行浪漫、古亭河濱「秋香」及首次開放的「秋夜」。

同時，今年「源源不絕嘻研Cypher大賞」優勝團隊的台大、政大、師大、清大等大學高中12個社團也輪番登台。北水處表示，活動的9月28日及29日，臺北自來水園區將免費入園，增加四場古蹟文化之旅，同時使用悠遊付消費，立即回饋20%活動。