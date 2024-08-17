議員籲狗活動區設監視器 北市府：研議可行性

台北市共有21座狗活動區及運動公園，議員發現未設監視器，並指若不慎發生犬隻咬人意外，恐無法釐清事發緣由。動保處今天表示，將與相關局處開會研議設置監視器可行性。

國民黨台北市議員李明賢透過質詢資料指出，台北市政府為推廣動物友善設施，設置21座狗活動區及運動公園，讓飼主與毛小孩一起同樂，但調資料發現，21座狗活動地點卻未設監視器。

他說，資料顯示，台北市約905座公園，包含設監視器240座、無監視器665座，此外，公園設監視器總數共694支，數量最多的是大安森林公園，其次是青年公園，與狗活動區及運動公園設監視器數量相比落差大。

李明賢表示，北市動物保護處自民國110年5月起，針對狗活動區及運動公園投保公共意外責任保險，至今未曾接獲民眾通報受傷及申請理賠案。

他說，但日前接獲陳情，有民眾帶家中犬隻到狗公園遊玩，卻發生狗咬人事故，因現場未設監視器難釐清相關責任，若遇保險理賠事宜，也有舉證困難狀況，呼籲應加設監視器，讓民眾更安心。

北市動保處對此回應，建造21座狗活動區及運動公園時，有考量是否設監視器，但經評估後，因有些地點在河濱或非市有土地等因素，加上埋設電線及網路線路的作業困難，且所需經費龐大，所以未設置監視器。

此外，狗活動區及運動公園皆有投保公共意外責任保險，如民眾在園區內發生意外受傷，可聯絡動保處協助申請理賠。

至於狗活動區及運動公園後續是否增設監視器，動保處表示，將與設置狗公園地點管轄單位如北市水利工程處、公園路燈管理工程處等機關，近期將開會討論規劃設監視器的可行性。