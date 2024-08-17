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新北近2年「資淺社工7、8成跑光」 審計處：留任率偏低

聯合報／ 記者張曼蘋／新北即時報導
新北市近兩年年輕社工離職率偏高，審計處要求社會局檢討，社會局表示，針對徵才育才留才計畫已有相關規畫。圖／新北社會局提供
新北市近兩年年輕社工離職率偏高，審計處要求社會局檢討，社會局表示，針對徵才育才留才計畫已有相關規畫。圖／新北社會局提供

各縣市公私社工人力持續不足，新北市府雖規畫相關計畫，盼建構健全社福環境，但新北審計處指出，2022及2023年離職總人數分別23人、36人，其中服務年資未滿5年者為19人、27人，離職社工以資淺者占多數，有待研謀改善。社會局表示，已研擬社工人力招募及留任機制，另會積極向中央爭取都會勤務加給。

審計報告指出，新北社會局為配合中央強化社會照顧體系，提升第一線社工量能，訂定新北市政府強化社會安全網計畫，辦理社福中心服務、育兒指導服務及家庭支持服務資源布建等業務，112年度編列預算5億554萬餘元，實現數計3億3975萬餘元，實現率67.21％。

經統計109年度至111年度核定社安網計畫各項業務進用社工人數，分別為341人、330人及399人，實際進用227人、260人及335人，各年度社工人數缺額為114人、70人及64人。

審計處表示，人力缺額雖有縮小趨勢，但經查社福中心社工2022及2023年離職總人數分別為23人、36人，其中服務年資未滿5年者分別為19人、27人，占各該年離職總人數的82.61％、75.00％，顯示離職社工以資淺者占多數，考量社工人員輔導個案，涉及案家成員個人隱私與心理輔導諮商等專業，若人員流動率過高，且資淺社工留任率偏低，恐影響輔導成效、不利經驗傳承。

社會局表示，已研擬採認年資轉換計畫，調高聘用社工薪階，激勵專業人才久任意願；並營造友善職場環境，訂定新北市政府社會工作人員人身安全維護處理要點，維護社工人員職場人身安全；且會增人才招募資訊能見度，簡化招募行政流程，加速遞補人力。

社會局說，目前已與北部大學社工系專業課程合作，進行宣導及接待師生參訪，讓學生瞭解工作內容；同時培育民間社區團體，分擔社工服務負荷；至於新進社工人力部分，會由督導或資深社工採一對一帶領方式，以利專業傳承。另會積極向中央爭取都會勤務加給，以增進一線社工人力徵才、留才之激勵。

社會局去年到大學社工系專業課程分享，希望增加學生畢業後加入社工的意願。圖／新北社會局提供
社會局去年到大學社工系專業課程分享，希望增加學生畢業後加入社工的意願。圖／新北社會局提供
社會局目前已與北部大學社工系專業課程合作，進行宣導及接待師生參訪，讓學生瞭解工作內容。圖／新北社會局提供
社會局目前已與北部大學社工系專業課程合作，進行宣導及接待師生參訪，讓學生瞭解工作內容。圖／新北社會局提供

審計機關 新北 社工 缺才

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