台北最大秋OUT音樂節公館登場 9舞台、百組藝人開唱

今年將擴大舉辦的2024秋OUT音樂節，9月28日、29日在公館登場。北水處表示，共6大3小共9座舞台、100組國內外藝人共襄盛舉，活動範圍從公館商圈、台北自來水園區、公館水岸廣場到古亭河濱公園，將結合國際、在地音樂與都會休閒活動，體驗聽音樂、走古蹟、逛商圈、賞花海的複合式音樂之旅。

已邁入5年的秋OUT音樂節，由民間自發舉辦，是公館商圈在地的指標性活動，這次由北水處、水利處、商業處、悠遊卡公司與公館商圈組織、音樂展演空間業者們公私協力合作，擴大舉辦。其中由政府出資舉辦3座免費大舞台，民間業者自籌經費舉辦3座售票舞台，另有3座免費小舞台，邀請來自日本、韓國、泰國、香港的樂團演出。

北水處指出，公館地區擁有台大、師大、台科大等大學校區，人文薈萃，亦是台北水源地，百年古蹟觀音山蓄水池見證豐富的水資源歷史，市定古蹟渾水抽水站再利用為音樂展演空間，10年來已自然形成年輕音樂愛好者聚集地。

北水處表示，秋OUT音樂節是全國唯一在都會區可以躺著聽的音樂節，主打慵懶氛圍的音樂節，9座舞台各有不同音樂風格，位於公館水岸廣場的《秋月》、《秋菊》雙舞台，維持歷年最CHILL的音樂風格，結合靈魂樂、R&B、Jazz、City Pop等多元曲風，深夜室內則是日系動漫夜間派對。

另外，今年新增自來水園區《秋水》舞台主打嘻哈音樂、公館商圈《秋遊》舞台主攻流行浪漫、古亭河濱《秋香》舞台伴著花香洋溢清新搖擺，還有首次開放的《秋夜》舞台將從黃昏看夕陽，到夜間伴星空，聆聽舒服律動的電子舞曲。

北水處指出，今年《源源不絕嘻研Cypher大賞》優勝團隊，包括台大、政大、師大、清大、文藻、致理、元智、明倫、宜中、高雄中學等12所社團都將首登秋OUT舞台，一展創作才華。

北水處表示，今年的秋OUT除了吸引年輕人，更希望擴大親子族群，9月28日及29日台北自來水園區將免費入園，增加4場古蹟文化之旅，原本3月春天才有的古亭河濱花海，特別加場9月橘黃色的雞冠花，為秋天增添色彩。

悠遊卡公司也特別推出活動2日使用悠遊付消費立即回饋20%活動，預計吸引上萬民眾來到這個兼具文化與商業、音樂與休閒的台北公館。