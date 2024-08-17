狗咬人責任無法釐清 北市議員建議：狗公園設監視器

台北市公園約905座，其中240座有監視器，但提供寵物與飼主同樂的21處狗公園，卻都沒設置。議員李明賢指出，接獲民眾陳情帶愛犬在狗公園發生狗咬人事件，但因現場無監視器，很難釐清責任，若是遇到保險理賠相關事宜，會遇到舉證困難的情形，狗公園應比照公園加設監視器。動保處表示，近期會開會討論設置監視器可行性。

台北市有240座公園有監視器，總共有監視器694支，665座沒有監視器；監視器數量最多的是大安森林公園 40支、其次是青年公園30支、第三則是二二八公園26支。21座狗公園，監視器數掛零。

李明賢表示，台北市動保處自110年5月起，為北市狗運動公園及狗活動區投保公共意外責任保險，迄今無接獲民眾陳報受傷及申請理賠案件，但他接到民眾陳情，帶愛犬在狗公園發生狗咬人事故，但因現場無監視器，很難釐清責任。若狗公園設監視器，民眾會更安心，動保處應研擬相關配套措施。

北市動保處指出，台北市現有21座狗運動公園及狗活動區，曾在建造設計時，有考量是否要設置監視器，但經評估後，因狗公園位處河濱，或是非市有土地，埋設電線及網路線作業困難，且所需經費龐大，評估後沒有設置。

動保處說，北市狗運動公園及狗活動區皆有投保公共意外責任保險，如民眾於園區內發生意外受傷可聯絡動保處協助申請理賠。對於議員的建議，動保處將再洽市府相關單位研議適當可行措施，例如水利處、公園處等機關，近期召開會議討論設置監視器可行性。由於北市每一行政區都有至少一座狗公園，會以地方意見及市民需求、場域是否合適為考量因素。