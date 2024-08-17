從培訓到退役照顧台灣選手 北市府額外加碼10%國光獎金

巴黎奧運中華隊好手取得2金5銅佳績，但在成名風光的背後，卻因資源有限，還有很多好手訓練之餘還得維持工作生計。北市體育局表示，將持續改善軟硬體設備，從國小到大學以上選手在訓練、受傷治療給予相關協助。去年也修法對於奪牌選手也修正辦法加碼補助獎金。針對退役、傷退後也有相關知能課程講座，協助學手轉職。

北市體育局表示，為培育優秀競技選手，從國小、國中、高中、大學以上基層競技運動選手訓練站，透過實地訪視輔導、出國移地訓練、聘請外籍教練、添購器材設備、改善運動環境等，提升選手競賽競爭力，去年度設置包含奧運新增項目霹靂舞、滑板在內等40種運動種類、326站基層訓練站，培訓超過8000名選手。

而在培養方面推動北市競技運動訓練暨科學中心計畫，以最有效率方式輔助運動選手各式訓練及補足需求項目，也成立運動傷害防護團隊支援基層競技運動選手訓練站，提供選手運動醫療、復健、貼紮服務、運動防護知能傳授及訓練後舒緩協助工作等，並與聯合醫院合作，提供選手健保給付門診與急診、運動醫學自費門診、其它醫療檢查、醫療處置、住院或手術費用補助等措施。

去年度北市府也修正「績優運動選手訓練補助金發給辦法」，加碼各級別發給額度約38%，包含此次參賽巴黎奧運的本市選手，凡取得前八名佳績者，個人項目類別每人每月可獲得3.5萬選手訓練補助金、團體項目類別每人每月可獲得2萬800元選手訓練補助金，今年修正通過「績優運動選手與教練及學校或體育團體獎勵金發給辦法」，奧運得牌選手除可獲得中央頒發國光獎章獎金外，另可獲得10％額度加碼獎金。

在培養第二專長部分，也針對學生選手舉行相關知能課程講座，使生涯發展規畫觀念向下扎根，並輔導退役或轉換跑道選手轉銜至其他領域或以其他方式持續回饋體育環境，促成良好競技運動發展循環。