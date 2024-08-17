新北五股觀音坑溪橋重建 侯友宜：拚11月通行

新北五股區觀音坑溪舊橋去年4月倒塌，連接蘆洲及八里處也中斷，許多自行車友或民眾無奈說少一個休憩場域。新北市長侯友宜昨到場視察工程進度，表示8月底完成鋼構橋吊裝，力拚今年11月底前開放新橋通行。

高灘處投入7370萬加速重建，此次施工設施量體採輕巧、無落墩、透空方式呈現，減少對自然環境生態衝擊；上部結構選用鋼拱橋，且耐久性較高的防蝕塗料，也能減少後續維護成本。

侯友宜表示，觀音坑溪橋重建施工期間感謝民眾體諒，預計8月底完成鋼構橋吊裝，並以橋梁安全為最優先考量，力拚11月底前開放，提供安全的自行車道空間。

高灘處長張修銘表示，觀音坑溪口地質條件不佳，橋下有汙水幹管通過，同時三標工程施工中，重疊動線及工區範圍，介面複雜且機具動線受阻，讓重建施工更困難，因此除了要克服難題外，也需注重結構及設計考量，屆時若確認橋梁安全穩固無虞，將先開放通行。

張修銘補充，新橋完工後，因疏左堤防加高工程仍施工、中斷自行車道，民眾需暫時配合改道至一號越堤道，銜接既有堤外便道後，利用新設的臨時斜坡道進入觀音坑溪橋，通往原有河濱自行車道。未來等到加高工程完工後，河濱自行車道恢復通行，將大幅提升安全性。

市議員李宇翔表示，除加速工程外，觀音坑溪橋周邊公有地長期被占用，盼市府能盡快處理。