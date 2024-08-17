聽新聞
test
0:00 / 0:00

新北五股觀音坑溪橋重建 侯友宜：拚11月通行

聯合報／ 記者江婉儀／新北報導
新北市長侯友宜昨視察工程進度，力拚今年11月底前開放新橋通行。記者江婉儀／攝影
新北市長侯友宜昨視察工程進度，力拚今年11月底前開放新橋通行。記者江婉儀／攝影

新北五股區觀音坑溪舊橋去年4月倒塌，連接蘆洲及八里處也中斷，許多自行車友或民眾無奈說少一個休憩場域。新北市長侯友宜昨到場視察工程進度，表示8月底完成鋼構橋吊裝，力拚今年11月底前開放新橋通行。

高灘處投入7370萬加速重建，此次施工設施量體採輕巧、無落墩、透空方式呈現，減少對自然環境生態衝擊；上部結構選用鋼拱橋，且耐久性較高的防蝕塗料，也能減少後續維護成本。

侯友宜表示，觀音坑溪橋重建施工期間感謝民眾體諒，預計8月底完成鋼構橋吊裝，並以橋梁安全為最優先考量，力拚11月底前開放，提供安全的自行車道空間。

高灘處長張修銘表示，觀音坑溪口地質條件不佳，橋下有汙水幹管通過，同時三標工程施工中，重疊動線及工區範圍，介面複雜且機具動線受阻，讓重建施工更困難，因此除了要克服難題外，也需注重結構及設計考量，屆時若確認橋梁安全穩固無虞，將先開放通行。

張修銘補充，新橋完工後，因疏左堤防加高工程仍施工、中斷自行車道，民眾需暫時配合改道至一號越堤道，銜接既有堤外便道後，利用新設的臨時斜坡道進入觀音坑溪橋，通往原有河濱自行車道。未來等到加高工程完工後，河濱自行車道恢復通行，將大幅提升安全性。

市議員李宇翔表示，除加速工程外，觀音坑溪橋周邊公有地長期被占用，盼市府能盡快處理。

侯友宜 李宇翔 橋梁 自行車

延伸閱讀

視察五股觀音坑溪橋重建進度 侯友宜：力拚11月開放通行

影／新北奧運選手簽名會長達4小時 侯友宜：過程隨時關心選手狀況

影／政院坦言北部電力不足 侯友宜：正視多元能源配比方式

政院承認北部缺電 侯友宜：缺電廠商怎麼扎根？

相關新聞

新北五股觀音坑溪橋重建 侯友宜：拚11月通行

新北五股區觀音坑溪舊橋去年4月倒塌，連接蘆洲及八里處也中斷，許多自行車友或民眾無奈說少一個休憩場域。新北市長侯友宜昨到場...

新北五股公設通檢過關 解編9處公保地

新北市都市計畫委員會昨審議通過五股公設通檢，預計解編9處公共設施保留地，未來藉公辦市地重劃整體開發，開闢面積可取得約3....

終結惡臭有望！新莊潭底溝抽水站工程今決標 預計2026年完工

位於新北新莊的潭底溝會發出臭味，為改善狀況，新北市水利局推動潭底溝抽水站機組更新工程，但已經3度流標，水利局今天第4次開...

監理站下鄉機車考照 雙溪公所完善服務民眾稱讚

基隆監理站為服務偏鄉地區民眾機車考照需求，今(16)日來到雙溪區的新基里南天宮駐點進行機車考照服務，吸引49位民眾報考，區公所也提前建置完善的路考場地，包括地坪，標線等等，讓民眾能用安心舒適的心情考照。

汐止兒童消防夏令營好精彩 學童體驗7級強震、射水

消防教育從小紮根，新北市政府消防局第六救大隊，每年暑假期間都會舉辦『兒童消防夏令營』，今(16)日汐止場在汐止慈濟靜思堂園區辦理，安排生動有趣闖關遊戲，讓放暑假的小朋友們，實際當起小小消防員，更透過地震體驗車和濃煙體驗，親身體驗真實地震和火災發生時的狀況，加強學童們防火防災知識。

讓社區更好 汐止崇德里拼治安社區評鑑好成績

內政部推動的六星計劃中，社區治安評鑑也是其中一項，新北市警察局最近也開始到各區，進行輔導工作，今年汐止區選定崇德里參加評鑑，昨(15)日一行人也到崇德市民活動中心，對於里內包括治安、消防、婦幼關懷等創新作為，讓前來評鑑委員印象深刻，而他們也提了一些意見，希望讓崇德里參加年底中央評鑑時有更好的成績。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。