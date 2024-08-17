新北五股公設通檢過關 解編9處公保地

新北市都市計畫委員會昨審議通過五股公設通檢，預計解編9處公共設施保留地，未來藉公辦市地重劃整體開發，開闢面積可取得約3.94公頃公共設施用地，送內政部後可開始實施。民代盼內政部都委會盡速審議通過，盡速還地於民。

公保地指被政府畫設為公共設施用地，但經評估不須作公保地後，可透過市地重劃等程序解編，變更為住宅或商業區。

新北城鄉局長黃國峰表示，去年2月開始公展，經6次專案小組及現地勘查，期間配合民意，將廣停2、文小3及兒3等3處公設用地合計約1.05公頃，維持原計畫不解編，未來透過容積移轉等方式取得，提高停車、教育及遊憩等機能。

城鄉局說，此次檢討將公1、文高、機2、變電所、兒6及兒2用地納整體開發，變更後預計透過公辦重劃，興闢取得面積約3.94公頃，該地畫設5項開放性公設用地約2.35公頃，將提高開放空間品質及活動空間可及性。

其中文高用地經檢討後，尚無設立高中需求，重劃後除部分變更住宅區，其餘還地於民，另將開闢公園及兒童遊樂場約1.93公頃，作鄰里居民休閒場所，同時規畫區內道路，以改善工商路、五福路交通。

市議員李宇翔說，市府宣布要解編五股私有公保地後，一年多來開多場說明會，審議終通過達雙贏，期待盡速完成解編程序，並建議市府也應著手取得維持原計畫的私有公保地，才能讓五股停車、文教等機能更完善。

城鄉局指出，新北共辦20處公設通檢，其中19處已完成市都委會審議，內政部都委會審議中，五股經市都委會審議通過後，也將送內政部都委會續審，20處已達成階段性目標，將持續配合內政部審議作業。