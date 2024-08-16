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終結惡臭有望！新莊潭底溝抽水站工程今決標 預計2026年完工

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
位於新北新莊的潭底溝會發出臭味，為改善狀況，新北市水利局推動潭底溝抽水站機組更新工程，但已經3度流標。圖／新北市水利局提供
位於新北新莊的潭底溝會發出臭味，為改善狀況，新北市水利局推動潭底溝抽水站機組更新工程，但已經3度流標。圖／新北市水利局提供

位於新北新莊的潭底溝會發出臭味，為改善狀況，新北市水利局推動潭底溝抽水站機組更新工程，但已經3度流標，水利局今天第4次開標，也提高預算，終於順利決標。水利局表示，預計今年10月開工，預計2026年完工，目前也會先裝設臨時抽水機組，預計9月底發揮功能。

潭底溝長年飄散臭味，附近還鄰近學區，許多學童要忍耐惡臭上課，在地民眾也曾抱怨，每到周末潭底溝會因為汙水問題，變成五顏六色卻沒改善。

水利局說明，潭底溝抽水機組更新工程將採2標執行，並優先辦理第一標設計發包作業，第二標視後續補助經費籌措情形辦理。第一標工程將施作閘門共構站，新設15cms抽水機，及新設子溝工程，長度約1公里，除優化抽水效能外，並透過子溝施作、調整渠底坡度，避免水流停滯以加速潭底溝排水、減少異味。

水利局表示，本案於今年5月28日、6月4日、8月6日開標流標，採購金額為3億6090萬元， 今日開標決標，目前積極辦理對保、工程訂約工作、施工相關計畫書件審查、施工前整備工作等事宜，預計於10月開工，工期785天 。

水利局指出，抽水站機組更新工程尚未施作前，為加快流速、減緩異味，水利局擬先行裝設臨時抽水機組，目前已進場施工，預計9月底發揮功能。

新北市議員翁震州表示，潭底溝抽水站工程歷經3次流標，終於成功標出，潭底溝的汙水排放及惡臭問題困擾地方已久，希望能如期如質完工，還給周圍居民一個良好的生活環境。

市議員陳世軒說，潭底溝長年的惡臭問題，這是南新莊需要大力整頓的沉痾。水利局多提高3千萬經費，工程預計大約需要2年，在完工前的空窗期，也會緊盯臨時抽水機組的設置以及運作情形，盡快讓潭底溝的積水可以被抽除，避免惡臭情況日益惡化。

水利局 臭味

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