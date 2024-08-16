北市奧運英雄派對10位國手出席 民眾臉塗國旗到場應援

巴黎奧運中華代表團奪下2金5銅佳績，其中台北市選手更奪下1金3銅，北市府今舉行英雄派對，邀請選手穿上設計服裝走紅毯，活動未開始前有已聚集人潮，還有民眾趕場支持，選手面對粉絲熱情，也來者不拒，場面相當熱鬧。

參與今天活動的國手包含，除了北市1金3銅選手王齊麟（羽球男雙）、李孟遠（射擊）、唐嘉鴻（競技體操）、吳詩儀（拳擊）皆到場，還有王冠閎（游泳）、甘家葳（拳擊）、曹家宜（網球）、葉宏蔚（羽球）、韓安齊（游泳）、陳羿通（擊劍）共10位參加。

活動尚未開始前香提大道就已經擠滿人潮，不少民眾很早就聚集在紅毯周圍準備一睹偶像風采，還有民眾將臉上塗滿國旗樣色，感謝台灣英雄為國家的付出，杜姓民眾表示，希望將國旗印在臉上，從昨天新北市簽名會、總統府遊行到今天北市英雄派對都來支持，希望能為選手加油打氣。

而今天活動現場，選手們穿上設計師服裝走紅毯，而每位選手都相當大方，面對粉絲簽名、自拍通通來者不拒，市長蔣萬安也在最前方親自迎接選手，也有粉絲請蔣簽名，現場氣氛與氣溫都來到最高點。