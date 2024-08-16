聽新聞
test
0:00 / 0:00
北市奧運英雄派對10位國手出席 民眾臉塗國旗到場應援
巴黎奧運中華代表團奪下2金5銅佳績，其中台北市選手更奪下1金3銅，北市府今舉行英雄派對，邀請選手穿上設計服裝走紅毯，活動未開始前有已聚集人潮，還有民眾趕場支持，選手面對粉絲熱情，也來者不拒，場面相當熱鬧。
參與今天活動的國手包含，除了北市1金3銅選手王齊麟（羽球男雙）、李孟遠（射擊）、唐嘉鴻（競技體操）、吳詩儀（拳擊）皆到場，還有王冠閎（游泳）、甘家葳（拳擊）、曹家宜（網球）、葉宏蔚（羽球）、韓安齊（游泳）、陳羿通（擊劍）共10位參加。
活動尚未開始前香提大道就已經擠滿人潮，不少民眾很早就聚集在紅毯周圍準備一睹偶像風采，還有民眾將臉上塗滿國旗樣色，感謝台灣英雄為國家的付出，杜姓民眾表示，希望將國旗印在臉上，從昨天新北市簽名會、總統府遊行到今天北市英雄派對都來支持，希望能為選手加油打氣。
而今天活動現場，選手們穿上設計師服裝走紅毯，而每位選手都相當大方，面對粉絲簽名、自拍通通來者不拒，市長蔣萬安也在最前方親自迎接選手，也有粉絲請蔣簽名，現場氣氛與氣溫都來到最高點。
也有不少選手在進入後台等待期間，面對熱情民眾出來自拍、簽名，展現親名一面，今天活動最後更與選手一同合唱國歌，整個香堤大道圍滿民眾，就連上方百貨空橋也有不少民眾駐足觀看。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言