北市一殯除役原址用途集思廣益 青年局徵件開跑
台北市青年局以一殯用地未來規劃為題，邀請青年朋友於9月30日前提案，將創意轉化成有現況分析及未來規劃的詳細企劃書，競賽總獎金新台幣24萬元。
台北市青年局今天舉辦「113年度公共政策創意提案暨辯論競賽簡章發布會」，宣告今年度主題為「台北市第一殯儀館原址及周邊殯葬用地之未來用地規劃」，即日起徵件正式開跑，9月30日前歡迎青年朋友發揮創意，踴躍提案。
青年局表示，一殯歷經近60年的營運，6月正式完成任務，一殯拆除後未來用地規劃，變成創意提案的題目，擴大青年公共參與面向、打破框架與慣性思維。也借用青年的創意，一起挖掘更多城市未來的可能性。
青年局長殷瑋指出，公共政策創意提案暨辯論競賽是青年局促進青年公共參與的重要方式，創意提案競賽不會只有今年有，明年、後年也都會有，希望讓台北真正成為年輕人做決定的城市。
青年局表示，邀請知名主持人蔡尚樺及「景行廳男孩」梁赫群、趙正平擔任活動大使，鼓勵青年將創意轉化為有現況分析及未來規劃的詳細企劃書，競賽總獎金24萬元。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言