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北市一殯除役原址用途集思廣益 青年局徵件開跑

中央社／ 台北16日電

北市青年局以一殯用地未來規劃為題，邀請青年朋友於9月30日前提案，將創意轉化成有現況分析及未來規劃的詳細企劃書，競賽總獎金新台幣24萬元。

台北市青年局今天舉辦「113年度公共政策創意提案暨辯論競賽簡章發布會」，宣告今年度主題為「台北市第一殯儀館原址及周邊殯葬用地之未來用地規劃」，即日起徵件正式開跑，9月30日前歡迎青年朋友發揮創意，踴躍提案。

青年局表示，一殯歷經近60年的營運，6月正式完成任務，一殯拆除後未來用地規劃，變成創意提案的題目，擴大青年公共參與面向、打破框架與慣性思維。也借用青年的創意，一起挖掘更多城市未來的可能性。

青年局長殷瑋指出，公共政策創意提案暨辯論競賽是青年局促進青年公共參與的重要方式，創意提案競賽不會只有今年有，明年、後年也都會有，希望讓台北真正成為年輕人做決定的城市。

青年局表示，邀請知名主持人蔡尚樺及「景行廳男孩」梁赫群、趙正平擔任活動大使，鼓勵青年將創意轉化為有現況分析及未來規劃的詳細企劃書，競賽總獎金24萬元。

北市 青年

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