新北市林口「文仁安居」社宅今動土 2028年完工將增1066戶社宅

國家住都中心今日舉辦新北市林口區文仁安居社宅動土典禮，總計1066戶，預計2028年完工，最快在2029年上半年招租。內政部長劉世芳今出席動土典禮，劉世芳表示，林口地區有大量年輕人，對住宅需求非常迫切，盼透過相關專案，滿足居住需求。

文仁安居社宅為地上14層、地下3層的建築物，提供一房型跟二房型空間，低樓層規畫托嬰中心、幼兒園、日照中心、社區集會空間及店鋪，並留設開放空間及人行步道，與周邊鄰里共享，打造宜居住宅。另外，停車位設有汽車381格、機車1097格。

該基地鄰近國家檔案館、林口運動公園、扶輪公園及婦幼公園，附近也有麗園國小、林口國中、林口高中及大賣場等，生活機能與文教資源豐富。

國家住都中心表示，該案為林口區的第2案社會住宅，也是中央興辦第81處社宅，總經費49億9330萬元，該案基地位於文化二路及仁愛一路交叉路口，鄰近國道1號林口交流道，車行5分鐘可至機場捷運林口站，交通便捷。

劉世芳指出，林口地區人口結構呈現「二高一低」，包含高教育程度、高收入與低年齡層，林口有大量的年輕人，對住宅的需求非常迫切，政府持續加碼投入社宅建設，希望透過「文仁安居」等專案，滿足更多年輕人及經濟弱勢族群的居住需求。