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慶祝奧運羽球男雙金牌2連霸 蔣萬安宣布在這路段設別名「麟洋路」

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慶祝羽球男雙金牌二連霸 蔣萬安：中山國中校門口設別名「麟洋路」

聯合報／ 記者洪子凱邱書昱／台北即時報導
台灣羽球選手王齊麟(右)、李洋(左)成為奧運羽球史上首對完成衛冕的男雙組合，市長蔣萬安宣布，將在兩人母校中山國中門口路段取別名「麟洋路」，讓兩人精神成為台北人的DNA。圖／聯合報系資料照
台灣羽球選手王齊麟(右)、李洋(左)成為奧運羽球史上首對完成衛冕的男雙組合，市長蔣萬安宣布，將在兩人母校中山國中門口路段取別名「麟洋路」，讓兩人精神成為台北人的DNA。圖／聯合報系資料照

巴黎奧運中華代表團奪下2金5銅佳績，其中台北市選手更奪下1金3銅，北市府今舉行英雄派對，邀請選手穿上設計服裝走紅毯，市長蔣萬安為感謝選手為台灣貢獻，除了讓參與這次奧運設籍北市選手運動中心終身免費外，未來4年搭北捷不限次數免費。此外為慶祝「麟洋配金牌二連霸，蔣加碼宣布將在兩人母校中山國中門口路段取別名「麟洋路」，讓兩人精神成為台北人的DNA。

蔣萬安表示，這次巴黎奧運中華隊共有60位國手代表出賽，其中15位為台北市選手，這些選手不只是台灣之光更是台北市驕傲，他也宣布讓所有參與奧運台北市選手成為「運動大使」，將過去經驗傳承給優秀小選手、熱愛運動朋友，為台北市持續推廣運動。

蔣萬安也說，這些選手都熱愛運動，台北市參加本屆奧運選手，12區運動中心終身免費，而且交通上只要搭乘台北捷運未來四年不限次數免費，都會獲得一張搭到飽捷運記名悠遊卡，在洛杉磯奧運前全都免費。

蔣萬安提到，先前看「麟洋配」金牌戰，看到王奮戰到「躺著打」讓他緊張到脖子好硬，最終拿下金牌，奪下兩連霸，讓他非常感動，因此他決定將兩人母校中山國中校門口復興北路361巷，將新增別名「麟洋路」讓兩人精神深植在所有台灣民眾心中，成為台北市DNA。

北市府 北捷 巴黎奧運 悠遊卡 蔣萬安 金牌 麟洋配

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