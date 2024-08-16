影／台8線97K榮興路段邊坡崩坍損及路基 預計8／23搶通

台8線97K榮興路段近日連續大雨，又因昨天宜蘭地震後發生崩坍，谷關段今天凌晨二點接獲通報，調派機具搶修，今天早上清開局部堆積土石發現路基受損，最窄的路段僅剩不到2.5公尺，巨石、岩壁也落在道路上需要清除，初估如無持續降雨、地震等不利因素影響，預計在8月23日搶通，交通受影響用路人，建議梨山居民有智慧卡者可利用台8臨37線出入，遊客則改走台7甲線。

台8線97K榮興路段原本是高度風化的破碎岩坡，崩坍瞬間擊毀路基，評估後將向內削山，爭取通行空間；東端有巨石、山壁落在路上，現場受限空間、材料條件不佳，將採用機械裂解、人工裂解、擾動坡腳等方式，在怪手、人員安全狀況下排除巨石。