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影／台8線97K榮興路段邊坡崩坍損及路基 預計8／23搶通
台8線97K榮興路段近日連續大雨，又因昨天宜蘭地震後發生崩坍，谷關段今天凌晨二點接獲通報，調派機具搶修，今天早上清開局部堆積土石發現路基受損，最窄的路段僅剩不到2.5公尺，巨石、岩壁也落在道路上需要清除，初估如無持續降雨、地震等不利因素影響，預計在8月23日搶通，交通受影響用路人，建議梨山居民有智慧卡者可利用台8臨37線出入，遊客則改走台7甲線。
台8線97K榮興路段原本是高度風化的破碎岩坡，崩坍瞬間擊毀路基，評估後將向內削山，爭取通行空間；東端有巨石、山壁落在路上，現場受限空間、材料條件不佳，將採用機械裂解、人工裂解、擾動坡腳等方式，在怪手、人員安全狀況下排除巨石。
公路單位呼籲用路人，地震過後降雨不斷，山區道路易發生坍方、落石，路況難以掌握，請避免進入山區道路，要注意氣象資訊及道路通阻管制訊息，事先規劃行程預作應變準備外。並可充分利用公路總局智慧化省道即時資訊服務網（https://168.thb.gov.tw）或手機下載「幸福公路APP」及收聽路況廣播訊息，掌握最新道路資訊道路管制訊息，預先規劃行程及相關應變措施。
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