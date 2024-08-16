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汐止湖光里影像製作營開課 里民用手機記錄生活

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
「新北大導演影像製作營」在汐止的湖光市民活動中心開課，教導里民學習用手機拍照、錄影、剪接等技巧，生活化的課程，學員們學的很開心。 圖／觀天下有線電視提供
「新北大導演影像製作營」在汐止的湖光市民活動中心開課，教導里民學習用手機拍照、錄影、剪接等技巧，生活化的課程，學員們學的很開心。 圖／觀天下有線電視提供

用手機記錄生活，新北市政府新聞局指導，新北市公用頻道活化運用委員會、觀天下有線電視聯合舉辦的「新北大導演影像製作營」，今(16)日在汐止的湖光市民活動中心開課，教導里民學習用手機拍照、錄影、剪接等技巧，生活化的課程，學員們學的很開心。

現代人手機不離身，影音學堂就是讓大家滑手機邊學習，因為，平常大家都會用手機拍照，只是如何構圖拍出美照、還有透過app編輯影片呈現，找來專業老師，帶領學員用手機記錄生活，手機拍照攝影幾乎每天都用的到，生活化的課程也讓當天人數爆滿，吸引30多位里民來學習。

民眾說，新北大導演影像製作營是很好的課程，有時候生活上會拍一些影片，就可以學習剪輯一下，增加生活的情趣。

觀天下有線電視公司總經理黃清波表示，今天在湖光里開課，反應相當熱絡，來了許多的民眾，特別邀請了世新大學彭老師，來教導學員，拍照構圖、影片的剪輯等等，讓他們在戶外照相或錄影的時候，拍完後可以剪輯後，放在社群平台或是與親友分享時，可以更生動活潑。

湖光里長杜金泉指出，很感謝新北市新聞局、台灣大寬頻觀天下有線電視公司來教手機的拍照、攝影功能，現在科技發達，手機的功能也越來越進步，但有些人可能不太會使用，透過這次影音學堂就可以教他們怎麼用，像是有時候出去玩，照片或影片拍好，現在還學會用手機剪輯，隔了10幾年看，覺得很不錯，自己也會很高興。

影片 汐止

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