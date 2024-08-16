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讓社區更好 汐止崇德里拼治安社區評鑑好成績

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
汐止區選定崇德里參加社區治安評鑑，新北市警察局等單位提了一些意見，希望讓崇德里參加年底中央評鑑時有更好的成績。 圖／觀天下有線電視提供
汐止區選定崇德里參加社區治安評鑑，新北市警察局等單位提了一些意見，希望讓崇德里參加年底中央評鑑時有更好的成績。 圖／觀天下有線電視提供

內政部推動的六星計劃中，社區治安評鑑也是其中一項，新北市警察局最近也開始到各區，進行輔導工作，今年汐止區選定崇德里參加評鑑，昨(15)日一行人也到崇德市民活動中心，對於里內包括治安、消防、婦幼關懷等創新作為，讓前來評鑑委員印象深刻，而他們也提了一些意見，希望讓崇德里參加年底中央評鑑時有更好的成績。

崇德里長蘇宏杰指出，感謝內政部警政署、新北市警察局及汐止分局今天來到崇德里進行治安社區評鑑，今天收獲很多，包括治安、家暴、性平等部分，讓里內巡守隊、鄰長學到很多，也了解還有很多要加強的，未來都會努力，希望讓社區越來越好。

汐止警分局副分局長林柏宏表示，崇德里長蘇宏杰不但是全台五星級里長，在里內治安協助上也做了很多，並且在他的代領下有7位防災士獲得認證，在救災、預防犯罪宣導也都做了很多，所以，今年推薦崇德里參加評鑑，希望能獲得好成績。

汐止 警察

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