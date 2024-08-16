汐止兒童消防夏令營好精彩 學童體驗7級強震、射水

消防教育從小紮根，新北市政府消防局第六救大隊，每年暑假期間都會舉辦『兒童消防夏令營』，今(16)日汐止場在汐止慈濟靜思堂園區辦理，安排生動有趣闖關遊戲，讓放暑假的小朋友們，實際當起小小消防員，更透過地震體驗車和濃煙體驗，親身體驗真實地震和火災發生時的狀況，加強學童們防火防災知識。

這兩天連續有感地震，如何應變很重要，所以，其中一站地震體驗車，設定的是7級強震，讓每位孩子都上車體驗地震時該如何保護自己，通關密語扒下掩護穩住，就是保命要訣。

新北市消防局專委陳勝照表示，新北市政府從民國100年開始到現在已經舉辦超過130場的消防夏令營活動，一共有2萬7千多個小朋友，在暑假可以吸收防火防震的知識，從昨天晚上到今天早上連續的五個地震，讓大家更要知道如何在地震中自保，透過活動，讓防災意識向下紮根，讓小朋友得到完整的防震知識，未來遇到地震時能夠應變。

消防關卡活動，夏天到了玩水安全很重要，除了裝備，還有溺水救溺救生圈要怎麼丟，都有消防人員專業操作講解希望讓學童們從中體驗防災的重要性及救災的辛苦，還有小朋友穿起裝備，實際體驗消防射水等等，讓孩子們在玩樂中學習消防救災知識，有趣的活動，小朋友都很喜歡。

新北市消防第六大隊長羅億田指出，今年消防夏令營特別與汐止慈濟靜思堂園區合作，活動過程慈濟志工團隊大力支持，並提供學童舒適的環境，讓本次的活動更多元更精彩，也落實「防災教育，從小扎根」的理念，回去也能夠跟家人分享，讓防災觀念推廣出去。