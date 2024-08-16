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監理站下鄉機車考照 雙溪公所完善服務民眾稱讚

觀天下／ 記者陳郁薇／雙溪報導
雙溪區南天宮進行機車考照服務，區公所提前建置完善的路考場地，包括地坪，標線等等，讓民眾能用安心舒適的心情考照。 圖／觀天下有線電視提供
雙溪區南天宮進行機車考照服務，區公所提前建置完善的路考場地，包括地坪，標線等等，讓民眾能用安心舒適的心情考照。 圖／觀天下有線電視提供

基隆監理站為服務偏鄉地區民眾機車考照需求，今(16)日來到雙溪區的新基里南天宮駐點進行機車考照服務，吸引49位民眾報考，區公所也提前建置完善的路考場地，包括地坪，標線等等，讓民眾能用安心舒適的心情考照。

今年參加考照的大多是剛滿18歲的青少年，就有人說監理站的考照場場額滿，幸好得知下鄉訊息如願報考成功，今天也成功拿到機車駕照，也感謝區公所提供良好的環境及監理站下鄉的考照服務，真的很便民。

雙溪區區長林銚傑說，很感謝基隆監理站今天大老遠來到雙溪為民眾進行機車考照服務，讓民眾省去舟車勞頓，今年在南天宮舉行，路考場地大小，筆試環境都比以往更優，希望提供給民眾舒適的考照環境。

基隆監理站技正葉東龍表示，今天到雙溪除了有機車考照服務，此外也有行動監理車在現場，讓當地鄉親可就近完成考照及發照程序外，也提供換發行照、駕照、汽燃費繳納及違規查詢等服務。

另外因應交通部公路局普通重型機車駕訓政策宣導，基隆監理站也呼籲有機車考照需求的鄉親，經111至112年統計，有上過機車駕訓考取駕照的駕駛，平均違規率下降10.7%，肇事率下降4.65%，對騎乘及用路的安全有顯著的效益，歡迎鄉親們多多利用。

基隆 監理站 駕照

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