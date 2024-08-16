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視察五股觀音坑溪橋重建進度 侯友宜：力拚11月開放通行
位於新北五股的觀音坑溪舊橋在去年4月倒塌，此處原本可連接蘆洲及八里，許多自行車友或民眾都會經過此處，但橋梁仍在重建，不少民眾抱怨少了一個休憩場域。新北市長侯友宜今前往視察工程進度，要求安灘處在安全無虞下，力拚今年11月底前開放新橋通行。
觀音坑溪橋去年倒塌，高灘處投入7370萬加速重建，此次施工設施量體採用輕巧、無落墩、透空方式呈現，減少對自然環境生態的衝擊；上部結構選用鋼拱橋，且選用耐久性較高的防蝕塗料，更能減少後續維護成本。
侯友宜表示，觀音坑溪橋重建施工期間感謝民眾的體諒，預計8月底完成鋼構橋吊裝，並以橋梁安全為最優先考量，力拚11月底前開放，提供安全通行的自行車道空間。
高灘處長張修銘表示，觀音坑溪口位屬感潮河段、觀音山腳斷層地質條件不佳，橋下有汙水幹管通過，同時三標工程施工中，重疊動線及工區範圍，介面複雜且機具動線受阻，使重建施工較為困難，除克服上述困難，也需注重結構及設計考量，11月底前若確認橋梁安全穩固無虞，將先開放通行，讓民眾更便利通行淡水河左岸自行車道。
張修銘補充，新橋完工後，因疏左堤防加高工程仍施工，且中斷自行車道，民眾需暫時配合改道至一號越堤道銜接既有堤外便道後，利用新設之臨時斜坡道進入觀音坑溪橋，通往原有河濱自行車道，避免再行經市區道路，恢復騎乘便利及安全；未來等到疏左堤防加高工程完工後，河濱自行車道恢復通行，同時也大幅提升市民通行友善性及安全性。
新北市議員李宇翔表示，觀音坑溪橋周邊公有地長期被占用，希望市府能盡快處理，改建為停車場，讓民眾方便停車，也增加民眾使用率。
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