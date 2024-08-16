避免落軌 北捷全數裝月台門 新北捷：輕軌風險低無加裝

台鐵月台旅客經常有故意或不小心落軌情勢，8月份在松山及板橋站發生兩起，為此，立委提議加裝月台門。同樣是軌道，台北捷運目前已全面裝置月台門。而新北捷運部分，僅中運量的環狀線車站設有月台門，輕軌系統多為低底盤設計，落軌受傷風險低，無月台門設計。

北捷表示，為了避免乘客落軌等意外，保障旅客候車安全，從民國94年於台北車站、忠孝復興等人流量大的月台建置月台門，並且陸續針對初期通車路線共58個車站增設月台門，截至民國107年9月底，台北捷運路網所有車站均已全面設置月台門。

北捷說，增設月台門最大的困難為「施工時間有限」，僅能利用夜間捷運系統營運結束後的3個半小時進行，同時也要兼顧隔日系統營運，因此施工時間非常短暫，且須於門體完成安裝，並陸續通過各項測試後方可啟用。

另外，新北捷運表示，目前營運淡海輕軌、安坑輕軌、環狀線（西環段）等3條路線，其中，僅中運量的環狀線車站設有月台門，而輕軌系統多為低底盤設計，月台高度約35公分左右，落軌受傷風險低，故新北、高雄在興建輕軌時，都無月台門設計。

新北捷運公司表示，目前營運迄今，未有人員跌落軌道的狀況，但對於未設月台門的輕軌車站，月台均有繪製警戒線，在運量較大的轉乘站則於尖峰時段會有人員留意月台狀況，並以監視系統，適時以廣播系統提醒旅客，勿站立於警戒線外。