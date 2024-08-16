一殯用地未來規畫邀青年討論 北市青年局廣邀提案總獎金24萬

北市青年局今天舉辦「113年度公共政策創意提案暨辯論競賽簡章發布會」，邀請青年參與公共政策討論，今年主題更以一殯用地未來規畫為題。青年局表示，除了增加青年參與公共政策意願外，也借用青年創意，挖掘城市未來的可能性，總獎金額度24萬元，歡迎青年朋友9月30日前踴躍提案。

談到今年題目選擇，青年局長殷瑋表示，親眼見證第一殯儀館拆除，向過去告別的同時，也向未來邁進，希望透過致敬方式，可以獲得更好的公共政策創意與效果，也希望未來每一年都有這樣的比賽，用這種形式讓青年參與政策並將意見傳入市府，每一年都會盤整哪些題目最該被討論，讓青年有一個發揮空間。

至於一殯的未來是否也會將青年政策納入參考，殷瑋表示，希望青年提出政策可以考量地聲音、建設考量、配合當地產業的方向等，若有好的想法，也可提供市府參考。副市長林奕華今出席典禮也說，市府相當重視青年聲音，透過創意提案題目，擴大青年公共參與面向、打破框架與慣性思維，也借用青年創意，一起挖掘城市未來可能性，找到創意與實踐平衡的提案企畫。

今日發布會，青年局也邀請藝人蔡尚樺及「景行廳男孩」梁赫群、趙正平擔任活動大使，梁赫群、趙正平更幽默表示，景行廳男孩打算「原地復出」，三人也在台上大談自己想法與規畫。青年局也說，此次競賽總獎金24萬元，更是展現創造力和參與市政的大好機會，期待每一位參與者的獨到見解，共同為北市未來擘畫新篇章。