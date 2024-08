北水處在加拿大獲最傑出氣候智慧公用事業獎 原因曝光

台北自來水事業處今日(多倫多時間15日晚間)在加拿大多倫多IWA國際水協會世界大會,榮獲最傑出氣候智慧型公用事業獎,並獲頒「氣候智慧公用事業倡議-認可計畫證書」獲獎原因除了翡翠原水管工程,還包括推動供水管網改善及管理計畫,轄區每日配水量可減少約57萬公噸,以及提升場站抽水機組運轉效率,每日可節省約17.8萬度電。

北水處由處長范煥英代表領獎,並獲邀於大會典禮分享成功經驗。此次獲獎肯定北水處在「氣候調適」、「減緩排放」及「領導力」三大面向上的長期努力及具體成果。

北水處表示,「最傑出氣候智慧型公用事業獎(Award of the most Outstanding Climate Smart Utility)」及「氣候智慧公用事業倡議-認可計畫證書(Certificate of Climate Smart Utilities Initiative - Recognition Program)」,是由國際水協會(The International Water Association, IWA)邀請全球各地公用事業申請認可,透過表彰氣候行動表現出色公用事業,以提高環保永續發展意識、激勵其他公用事業採取更積極的行動。

北水處指出,在氣候調適(Adaptation)面向,水處致力推動供水備援、淨水備載及設施整備工程,2006至2025年推動「供水管網改善及管理計畫」成效卓著,轄區每日配水量可減少約57萬公噸,有效減緩氣候變遷造成水源日漸不足壓力;而翡翠原水管工程,使原水取用不受高濁度影響,大幅提升氣候調適能力與用水安全。

在減緩排放(Mitigation)面向,藉由提升場站抽水機組運轉效率,以最適水壓調控降低供水耗能,每日可節省約17.8萬度電,節能成效顯著;並致力發展太陽能光電及小水力發電等再生能源、溫室氣體盤查等持續精進減碳作為,2023年溫室氣體排放量較2005年減碳約47.4%。