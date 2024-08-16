林奕華：幼兒園外性平案難掌控 北市府將討論因應

北市培諾米達信義幼兒園性侵案，園長之子毛畯珅今天被判刑28年；副市長林奕華說，若幼兒性平事件發生在幼兒園等場所外，市府難掌握，將討論如何在偵查不公開前提下掌握案情。

已遭撤照的台北市私立培諾米達信義幼兒園園長之子毛畯珅涉性侵多名幼生，風波震驚社會，台北地方法院今天一審宣判，認定毛畯珅涉犯224罪，各罪判處刑度累積超過1200年，應執行有期徒刑28年。全案可上訴。

台北市政府今天表示，教育局當時業管副局長鄧進權申誡，承辦科長、督學、股長、輔導員分別被記小過與申誡等；社會局家防中心時任主任陳淑娟被記申誡。

台北市副市長林奕華今天出席青年局「113年度公共政策創意提案暨辯論競賽簡章發布會」，被媒體問及相關議題。

林奕華表示，依法規，幼兒園及0至2歲托嬰中心發生疑似性平事件，可立即對行為人解職、停職，但如果事件發生在這些場域以外，市府掌握不易；另外，將跟警察局及法務部討論，如何在偵查不公開前提下，讓市府能掌握訊息。

教育局則以新聞稿表示，已全面檢討並大幅強化相關安全措施，包含即日起接獲幼兒性侵通報立刻停職停聘並從嚴重懲、成立跨局處應變小組聯防通報及緊急應變、推動「台北市教保服務機構性別事件預防性督導機制」。

教育局說，已建立幼兒園不適任人員公告專區，將編列預算增加專責調查人力，並強化人員調查專業知能、強化教保人員性別防治專業知能、建議中央修法加重罰則以維護公共利益。