五股公設通檢市都委會審議通過 民代要求盡速完成解編程序

五股公設通檢今新北市都市計畫委員會審議通過，預計解編9處公保地（公共設施保留地），未來藉由公辦市地重劃整體開發，開闢面積可取得約3.94公頃公共設施用地，送內政部都委會後可開始實施。新北市議員李宇翔則說聽聞五股私有公保地解編消息後就要求市府加召開多場說明會，盼解編程序盡速完成還地於民，讓五股停車、文教等機能更完善。

公共設施保留地，所指為被政府劃設為公共設施用地，地方政府應該取得並有權取得，但實際上尚未透過徵收等方式實質取得土地，而政府評估不須作為公保地後，可透過市地重劃等程序解編後將土地變更為住宅或商業區，實現還地於民有效利用土地。

新北城鄉展局長黃國峰表示，五股公設通檢去年2月開始公展，歷經6次專案小組及現地勘查，審議期間配合地方民眾意見，將廣停2、文小3及兒3等3處公設用地合計約1.05公頃，維持原計畫不予解編，未來透過容積移轉等方式開闢取得提高停車、教育及遊憩等公設機能。

城鄉局說，此次檢討將公1、文高、機2、變電所、兒6及兒2用地納入整體開發區域，變更後預計透過公辦重劃興闢取得公設用地面積約3.94公頃，該面積劃設5項開放性公設用地面積約2.35公頃，將提高五股地區之開放空間品質及活動空間可及性。

其中文高用地經教育局依學齡人口、高中入學機制等面向檢討後尚無設立高中需求，因此重劃後除部分變更為住宅區，其餘還地於民以保障地主權益，另該區域將開闢公園及兒童遊樂場約1.93公頃，作為鄰里居民休閒場所，同時規劃區內道路進以改善工商路、五福路交通現況。

新北市議員李宇翔表示，去年市府宣布要解編五股私有公保地的消息後，即要求市府應加強地方溝通，一年多來召開了多場說明會，今終於審議通過達到雙贏，期待儘速完成解編程序以還地於民，並建議市府也應著手取得維持原計劃的私有公保地，才能讓五股的停車、文教等機能更完善。