影／新北奧運選手簽名會長達4小時 侯友宜：過程隨時關心選手狀況

新北市政府昨天舉辦感恩茶會暨奧運選手簽名會，數百名熱情民眾不畏大雨齊聚市府一樓大廳，但市府挨批讓選手們簽名4小時，被問是否有改進空間，新北市長侯友宜表示，過程中市府隨時調整、注意詢問選手狀況，要不要繼續簽，他也有打電話關心，不好意思讓他們比較晚吃飯。

侯友宜表示，昨天感謝很多熱情的粉絲，來給選手、教練們支持鼓勵，很多粉絲希望能看到選手，希望表達感謝，市府在過程中，也隨時調整選手狀況，詢問是否要繼續簽，隨時溝通，大家都非常樂意。昨天晚上結束後打給教練曾自強還有選手林郁婷，曾自強跟他說，看到這麼多熱情的粉絲來支持運動，他們都非常開心，樂於把他簽完。

侯友宜表示，他們感受到大家對運動選手的重視，但也很不好意思，讓他們比較晚吃飯，這是很好的良性互動，希望所有支持體育賽事的朋友，要長期支持選手，讓選手能夠在全世界舞台發光發熱。

被詢問是否覺得自己心意被誤解，侯友宜說，他在新北服務14年，這些選手教練，有些是從小看他們找大，多年來都非常熟悉，就像是一家人，都希望他們未來會更好，不論是站在市長或朋友的角度，都跟他們在一起，期待大家團結在一起，讓選手不只有這次受到照顧，還有長期支持，新北有四級培訓，不管是在課輔，在訓練費、出國各方面的過程當中，都給予滿滿的支持。未來更要重視這個區塊，中央跟地方一起來共同來支持選手。

新北市體育局表示，昨天現場民眾依序排隊給選手簽名，主辦單位也隨時掌握選手狀況，並隨時與選手溝通進行方式，若有需要可滾動式調整，以選手需求為最優先考量，全程準備飲水及點心提供給選手使用，並視情況安排休息。活動結束後，選手和教練們都表示，很直接感受到粉絲們的熱情。

另外，台灣民意基金會做出的最新民調指出，有4成認為應該用「台灣」這個名字來參加國際組織，或是奧委會，侯友宜表示，不管是體育、藝術、醫療、衛生，最重要的是要積極的去參與國際相關的活動，讓全世界能夠看到我們的國家，而且能夠確實讓國人，不管是健康也好，甚至在比賽過程當中，能夠贏得最高的榮譽