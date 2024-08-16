2023台灣燈會財產登記未完善 觀傳局：已完成列帳

台北市觀傳局統籌營運2023台灣燈會，總經費6億6609萬元，創造千萬人次到訪，不過，審計部點名，民間贊助價值約3億6486萬元等，以及部門間的財務、物品價值375萬元，未完善做好登記。觀傳局回應，已於今年3月及5月列帳管理，未來將會加強跨局處、跨組別介面溝通。

審計部指出，台灣燈會期間辦理募集民間資源，獲得各界贊助3億6486萬元，包含物資、行銷、燈飾等，依照認捐認養機構，但是觀傳局未依規定登記管理，像是產發局獲配發點交贊助的120支額溫槍、共24萬元，以超過一年時間，仍未辦理物品的登記。

另外，統一集團贊助多拿滋雙優惠分享券910張、星巴克好友分享券2490張，雖然已退還產發局，且回覆票券在燈會期間全數發給民眾，但同樣沒有相關移交、點收、領用等紀錄。

至於部門間的標案執行、購置財務，審計部點出，觀傳局委託新建工程處辦理台北101水舞廣場、松山文創園區、香堤大道廣場等處新增11座永久配電盤，其財產及物品價值合計375萬元，到今年3月21日仍未依規定列帳登記。

委託原住民族事務委員該燈會的原民展區，包含「LED顯示屏採購」1件計129萬元、LED顯示屏互動設計79萬元，也尚未列帳登記管理，應該落實財產管理制度。

觀傳局回應，台灣燈會為國際節慶活動，由觀傳局統籌編列預算，並由市府相關局處分工辦理，企業贊助物品的額溫槍及商品禮券，是由權管的產發局統一募集再發放予，由於額溫槍部分因遇雨使用故障已報廢外，餘皆已依規定列帳管理，剩餘禮券則已於活動期間全數發放民眾。

另外，配電盤、LED 顯示屏及互動設備等部分，觀傳局表示，預計燈會活動辦畢後，即依實際交接物品辦理財產及物品列帳登記，因為設備須釐清內容細項及價值、點交等行政作業較為費時故無法即時登帳，已於3月及5月列帳管理。