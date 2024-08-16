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新北「589公車」延駛基隆百福今通車！基北北桃平台協調有成

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
新北589公車延駛基隆百福今天舉行通車典禮，是透過北北桃平台促成的交通路政策。記者游明煌／攝影
新北589公車延駛基隆百福今天舉行通車典禮，是透過北北桃平台促成的交通路政策。記者游明煌／攝影

為解決基隆市百福社區民眾往返新北市汐止地區的交通需求，基隆副市長邱佩琳透過基北北桃合作平台成功爭取新北589路公車延駛百福社區，今天舉行通車記者會，市長謝國樑感謝基北北桃平台促成這項地方居民殷切期盼的政策，讓基隆與汐止交通網路更加順暢。

基隆市百福社區民眾往返新北市汐止地區就醫、買菜、通勤及通學等需求大，但現況僅2條公路客運路線行經，居民極為不便。

交通處指出，現況百福社區居民僅能搭乘公路客運1032及1191計2條路線前往汐止，平日8班次、假日2班次，十分不便。新北589路公車路線延駛後，每日增加8班次服務百福社區，路線共增9處站位。

謝國樑表示，地方居民殷殷期盼，邱佩琳透過基北北桃四市合作平台和新北市政府多次溝通，並且在新北市政府交通局、新北客運公司促成之下，終於帶來589路公車延駛到百福社區的好消息。

謝國樑說，百福社區居民可以搭乘每天8班次的589路公車，行經北五堵、保長坑，一車直達汐止車站、汐止科學園區、南港展覽館及南港車站，串聯百福社區跟汐止生活圈；589路公車延駛路線與基隆捷運一期路廊相近，儼然成為基隆捷運先導公車的一環，希望透過589公車路線，培養民眾未來搭乘基隆捷運的使用習慣。

今天的通車記者會，謝國樑與市府交通處長王圳宏，與立委林沛祥及廖先翔、新北市交通局副局長林麗珠、市議會副議長楊秀玉、議員蔡旺璉、張耿輝、曾怡芳、陳明建，七堵區多位在地里長、鄰長等，都抱著辦喜事的心情到場參與。

新北589公車延駛基隆百福今天舉行通車典禮，是透過北北桃平台促成的交通路政策。記者游明煌／攝影
新北589公車延駛基隆百福今天舉行通車典禮，是透過北北桃平台促成的交通路政策。記者游明煌／攝影

基隆捷運 汐止

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