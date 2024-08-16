13萬人快看帳戶！ 新北補助弱勢者垃圾袋費「每人發197元」

新北市每年會補助弱勢民眾一年購買專用垃圾袋費用，環保局表示，補助金額會依前一年度每人每年購買專用垃圾袋費用計算，今年每人補助金額為197元，日前已匯入受補助對象的郵局帳戶，約有13萬人受惠。

新北市低收入戶、中低收入戶、中低收入老人、弱勢兒少及符合身心障礙者生活補助等資格的市民，均會獲一年份購買專用垃圾袋費用。環保局表示，新北垃圾清除處理費收費方式過去隨水費徵收，2010年起全面改隨袋徵收，但為減輕弱勢民眾經濟負擔，自2021年起發放專用垃圾袋抵價券，受補助對象需前往指定地點領取。

環保局表示，為簡化流程、提升便利性，自去年起改匯款方式補助，發放比率也從72%提升到98%，至今共約145萬人次受惠。本次補助費用發放分兩階段，第一階段為現金匯款作業，匯款資訊完整者，款項已在本月15日匯入郵局帳戶，共成功匯12.2萬人帳戶，受補助對象可留意個人帳戶資訊。