聽新聞
test
0:00 / 0:00
幼兒園狼師案北市府今公布懲處 承辦人員最重處分小過
對於培諾米達幼兒園案，台北市長蔣萬安要求全案徹查，除送監察院外，教育局、社會局也召開考績會，已經通過行政懲處。
北市府表示，教育局時任業管副局長鄧進權自請處分通過申誡一次，承辦科長、督學、股長、輔導員等人也各處以相應的小過、申誡等處分；社會局家防中心也因督導疏失，對時任主任陳淑娟處以申誡一次。
市府表示，透過本次考績會懲處，市府也希望再次宣示，面對兒少案件零容忍的決心，同仁都應積極任事，為兒少權益把關。
除了考績會懲處、全案送監察院，市府先前也提出10項精進方案，其中如「幼兒性別及不當對待事件懲處資訊公告專區」已經上線；編列明年度預算，增加4名專責調查人力等措施也正進行中，用實際的行動全力杜絕問題再次發生。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言