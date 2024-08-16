幼兒園狼師案北市府今公布懲處 承辦人員最重處分小過

對於培諾米達幼兒園案，台北市長蔣萬安要求全案徹查，除送監察院外，教育局、社會局也召開考績會，已經通過行政懲處。

北市府表示，教育局時任業管副局長鄧進權自請處分通過申誡一次，承辦科長、督學、股長、輔導員等人也各處以相應的小過、申誡等處分；社會局家防中心也因督導疏失，對時任主任陳淑娟處以申誡一次。

市府表示，透過本次考績會懲處，市府也希望再次宣示，面對兒少案件零容忍的決心，同仁都應積極任事，為兒少權益把關。

除了考績會懲處、全案送監察院，市府先前也提出10項精進方案，其中如「幼兒性別及不當對待事件懲處資訊公告專區」已經上線；編列明年度預算，增加4名專責調查人力等措施也正進行中，用實際的行動全力杜絕問題再次發生。