快訊

土博士兼兩職月入3萬 培育過剩該「結紮」？

媽媽下跪要姊幫弟還債 擺脫「長女症候群」得會畫界線

被爆用兒子名義開公司…陳佩琪還原「僅商討名稱」：犯哪條法律？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

幼兒園狼師案北市府今公布懲處 承辦人員最重處分小過

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市政府公布幼兒園狼師案懲處。報系資料照
台北市政府公布幼兒園狼師案懲處。報系資料照

對於培諾米達幼兒園案，台北市長蔣萬安要求全案徹查，除送監察院外，教育局、社會局也召開考績會，已經通過行政懲處。

北市府表示，教育局時任業管副局長鄧進權自請處分通過申誡一次，承辦科長、督學、股長、輔導員等人也各處以相應的小過、申誡等處分；社會局家防中心也因督導疏失，對時任主任陳淑娟處以申誡一次。

市府表示，透過本次考績會懲處，市府也希望再次宣示，面對兒少案件零容忍的決心，同仁都應積極任事，為兒少權益把關。

除了考績會懲處、全案送監察院，市府先前也提出10項精進方案，其中如「幼兒性別及不當對待事件懲處資訊公告專區」已經上線；編列明年度預算，增加4名專責調查人力等措施也正進行中，用實際的行動全力杜絕問題再次發生。

教育局 考績

延伸閱讀

強化幼兒安全！北市教育局官網設專區 不適任幼兒園、老師都查得到

前立委批南檢起訴陳宗彥「打臉」監察院及高檢署 高檢署：與事實不符

南西商圈消滅危機 王小棣喊話北市府：青年耕耘在地應被看見

陳宗彥遭起訴 民眾黨前立委：重重打臉監察院

相關新聞

影／午後雷陣雨狂炸！新北樹林道路水淹半個輪胎高 居民：習慣了啦

新北市近日皆有午後雷陣雨，氣象署發布旺盛對流常伴隨打雷、閃電與劇烈降雨，新北市土城、樹林街出現淹水狀況，其中樹林佳園路一...

影／人龍排到2樓！奧運選手簽名會大爆滿 市長要簽名也得靠「特權」

2024巴黎奧運順利落幕，所有運動員已在13日返國，為感謝選手及訓練團隊不畏艱難努力及付出，新北市府今日下午特別舉行感恩...

強化幼兒安全！北市教育局官網設專區 不適任幼兒園、老師都查得到

北市私幼性侵案引發各界關注討論，外界先前質疑北市府未主動公布園所名稱及行為人姓名引起各界質疑，北市教育局在官網首頁建置「...

13萬人快看帳戶！ 新北補助弱勢者垃圾袋費「每人發197元」

新北市每年會補助弱勢民眾一年購買專用垃圾袋費用，環保局表示，補助金額會依前一年度每人每年購買專用垃圾袋費用計算，今年每人...

幼兒園狼師案北市府今公布懲處 承辦人員最重處分小過

對於培諾米達幼兒園案，台北市長蔣萬安要求全案徹查，除送監察院外，教育局、社會局也召開考績會，已經通過行政懲處。

33墓全毀 中和春秋墓園坍方未改善 家屬怒

新北中和區春秋墓園經營權爭議多年，但6月連日大雨，33門墓地遭土石掩埋，至今未改善，數十名墓主昨到市府抗議，怒喊「若再毀...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。