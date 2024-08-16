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33墓全毀 中和春秋墓園坍方未改善 家屬怒

聯合報／ 記者張曼蘋／新北報導
春秋墓園墓主昨上午到市府門口抗議，淚訴祖先的墳墓遭毀。記者張曼蘋／攝影
春秋墓園墓主昨上午到市府門口抗議，淚訴祖先的墳墓遭毀。記者張曼蘋／攝影

新北中和區春秋墓園經營權爭議多年，但6月連日大雨，33門墓地遭土石掩埋，至今未改善，數十名墓主昨到市府抗議，怒喊「若再毀一墓，抬棺進市府。」新北市長侯友宜承諾，已要求單位督促業者盡速修復，保障家屬權利並追究業者責任。

墓主批，這次坍方還好無人受傷，但看到祖先棺木被土石壓住，在太陽下曝曬，「侯市長若您家祖墳被這樣對待，可以忍受嗎？」

墓主趙利民則說，弟弟葬在墓園已43年，多年前發現排水水道已阻塞，這次崩塌後，排水設施更完全失能，若颱風再來，周邊鄰地的墓也會崩塌，自7月11日殯葬處與大家開會至今仍無作為，市府根本不管墓園死活。

墓園經營權糾紛還在最高行政法院審理。市議員顏蔚慈、林秉宥說，這已不是一天兩天問題，愈來愈誇張、怵目驚心，「如果是你家墓地可接受嗎？先人流離失所，新北市府不要再神隱」。

殯葬處指出，期間與區公所及水土保持團隊16次到現場，持續要求業者改善，目前已無明顯擴大災情，地號225C區共47門墓地，其中33門有主，並通知15門，另18門因無法聯繫上，請各公所代為緊急公告，至於周邊78門墓地，已陸續通知家屬，避免再發生類似事件。

侯友宜昨表示，已要求單位督促業者盡速修復墓地，追究責任，「我們一定嚴肅面對這件事情」。

墓園

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