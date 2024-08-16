中山商圈商三特店家 市府允輔導留下

台北南西中山商圈許多店家遭檢舉違反土地使用分區，市府日前允許第四種住宅區（住四）商家納管評點機制，可望現況保留，但第三種商業區（商三特）店家卻未納入，有店家被檢舉後，仍面臨遷離命運。市長蔣萬安昨指出，未納入的部分店家會由都發局溝通，一定會協助輔導，留在中山商圈。

這波檢舉案，多數商家位於住四區，市府日前新制允許這些不符土地使用分區的商家，參與由商圈管理組織發起連署程序，將可納入評點制度，就能原地保留，但位於商三特的北風社咖啡廳也遭檢舉，都發局說，商特區營業的範圍空間為一樓或地下一樓，北風社使用到二樓，須有同棟一樓住戶的同意書。

2019年創業的北風社咖啡廳負責人魏立、呂宥諭等人昨在時代力量黨主席王婉諭等人陪同下開記者會。魏立說，有獲10天期限，取得一樓住戶同意書，但還需溝通期限就已過，「行政輔導期就2個月，等於只剩2個月營業時間，就得面臨撤離。」

台北市心中山巷弄好生活商圈發展協會王姓商家表示，市府雖說要通盤檢討都市計畫，但是納入整個大同、中山區，沒辦法呼應整個中山商圈需求，應該要細部聚焦。

據了解，該商圈商三特區不僅北風社咖啡廳，北風社是目前唯一被檢舉的店家，地方人士指出，還是要住戶和商家和平對談溝通，否則難保有更多店家被檢舉。

商特區是否納入都計通盤檢討？都發局指出，相關訴求都能在通盤檢討提出，但不管做什麼調整，主要仍是住戶和商家要能達成共識。至於商三特是否列為納管評點機制，會再綜合評估。