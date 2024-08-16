今年職災釀5死 北市推XR職安演練

北市今年重大職災意外已造成5死，高處墜落、坍塌、感電、物體飛落及缺氧中毒等災害頻傳，議員呼籲應訂定「職災零死亡」目標。北市推出六都第一個多體感延伸實境訓練場域，勞工能預先模擬工地高風險狀況，進而防範事故，市長蔣萬安說，盼打造「安全之都」。

台北市前天午後下起雷陣雨，位於萬華的第一果菜批發市場改建工程工地，有3名工人遭間接雷擊，3人就醫後均無大礙，勞檢處下令停工。

勞檢處昨指出，當時初判，現場違反起重升降機具安全規則第40條第4款規定，操作移動式起重機因強風大雨等惡劣氣候，致作業有危險，卻未禁止工作，可罰3萬至30萬元。但勞檢處昨指出，雷擊屬不可抗力天災，例如地震，將不開罰。

不過，北市近日頻傳工安意外，包括本月9日信義區福德國小進行拆除工程時，怪手從4樓掉落1樓，駕駛身亡，今年工安意外已釀5死，北市統計，從民國110至112年，死亡人數分別是9人、20人、15人，死傷雖低於其他五都，勞動局仍展開精進作為，昨舉行多體感延伸實境（XR）職安模擬訓練中心開幕，由蔣萬安揭牌。

蔣萬安表示，幾次北市工安會報中，很大比例職安事件是高處墜落、坍塌、感電和缺氧中毒等，但過去職安訓練缺互動性，透過XR（延展實境），包括有AR（增強實境）、VR（虛擬實境）、m2（混合實境）等技術，勞工能身臨其境地體驗高風險情境，提升辨識危害能力，預防風險發生。

蔣萬安昨也戴上模擬頭盔親自體驗，直呼「很逼真」，地面裝置會震動，搭配XR裝置傳來風聲音效，讓人身歷其境。

勞動局長高寶華指出，未來會透過XR場域、互動式訓練，協助認知職場危險。勞檢處長梁滄淇表示，初期以高風險作業勞工為體驗報名對象，防止職災。

議員陳賢蔚指出，職災攸關人命，甚至是一家人的幸福，市府應訂定北市「職災零死亡」目標，統整發生過職災的各種類型及案件數，分門別類提出預防機制，提供各業者嚴格遵守，稽查落實員工訓練。