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新店央北重劃區公園、活動中心人潮多 周邊再增機車格

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
新店央北重劃區近期引爆房市熱潮，居民反映周邊停車位不足，時常停不到。新北交通局表示，已於周邊啟文路增加35格機車位。圖／新北交通局提供
新店央北重劃區近期引爆房市熱潮，居民反映周邊停車位不足，時常停不到。新北交通局表示，已於周邊啟文路增加35格機車位。圖／新北交通局提供

新店央北重劃區近期引爆房市熱潮，停車交通議題也頻受討論，尤其十四張歷史公園、央北活動中心滿熱門，民眾反映周邊停車位不足，常停不到，向新北市議員陳乃瑜陳情。新北交通局表示，為改善相關機車停車問題，已於周邊啟文路增加35格機車位，類似重劃區規畫也都會滾動式評估。

新北幾個重劃區持續發展，其中新店央北很熱門，建築逐步完整，休憩及文化園區也漸漸到位，如十四張歷史公園、剛開展的劉氏古厝、央北市民活動中心等，不過停車需求卻持續攀升，道路品質好壞也成民眾關注焦點。

陳乃瑜指出，其實過去一段時間就有民眾持續反映十四張歷史公園周邊路邊汽機車停車格不足情況，不只是休憩民眾，後來連周圍社宅居民甚至其他建案住戶也說，本身在周圍交通或者有訪客時停車都不方便。

陳乃瑜提到，周邊道路水溝大多以預鑄水溝蓋為主，有車輛經過時，就查發生石塊上下挪動的聲音，且對機車族也相當不友善，行經一個不注意恐有滑倒風險，目前在市府相關工務單位下已有多路段改為場鑄型溝體，不再有相關噪音。建議日後在重劃區規畫上還是要有整體考量，預先評估需求並做好規畫。

交通局停車營運科長許芫綺表示，為改善使用央北市民活動中心民眾的機車停車問題，與民政局於7月30日邀相關單位會勘，決議於十四張公園的啟文路增加35格機車位。

許芫綺說明，重劃區內停車空間以內部化為原則，其人口進駐是隨區內之住宅建案開發興建情形逐步增加。未來將視各區域開發程度，在道路通行有餘裕條件下，滾動式檢討評估規畫路邊停車位。

新店央北重劃區近期引爆房市熱潮，周邊道路水溝大多以預鑄水溝蓋為主，有車輛經過時，就查發生石塊上下挪動的聲音，向新北市議員陳乃瑜陳清，由市府工務單位做改善。圖／陳乃瑜提供
新店央北重劃區近期引爆房市熱潮，周邊道路水溝大多以預鑄水溝蓋為主，有車輛經過時，就查發生石塊上下挪動的聲音，向新北市議員陳乃瑜陳清，由市府工務單位做改善。圖／陳乃瑜提供
新店央北重劃區近期引爆房市熱潮，停車交通議題也頻受討論，尤其十四張歷史公園、央北活動中心滿熱門，民眾反映周邊停車位不足，時常停不到，向新北市議員陳乃瑜陳情做改善。圖／陳乃瑜提供
新店央北重劃區近期引爆房市熱潮，停車交通議題也頻受討論，尤其十四張歷史公園、央北活動中心滿熱門，民眾反映周邊停車位不足，時常停不到，向新北市議員陳乃瑜陳情做改善。圖／陳乃瑜提供

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