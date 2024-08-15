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視察林口105市道 卓榮泰：與淡江大橋做好就是雙圓滿道路

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
105市道現況路幅狹窄，多處陡峭蜿蜒，會車發生交通意外事件時有所聞，安全堪慮。記者江婉儀／攝影
105市道現況路幅狹窄，多處陡峭蜿蜒，會車發生交通意外事件時有所聞，安全堪慮。記者江婉儀／攝影

105市道為新北市林口八里淡水間重要聯繫道路，但路況蜿蜒崎嶇、寬度不足，新北推動改善工程。行政院長卓榮泰今視察時表示，中央應排除萬難，與地方合作，加上淡江大橋，2處做好就是「雙圓滿道路」。新北市養工處表示，總經費共68.37億元，施工期48個月，預計明年動工、2030年完工。

105市道現況路幅狹窄，多處陡峭蜿蜒，會車發生交通意外事件時有所聞，安全堪慮。新工處表示，林口至八里端有近180公尺的高程差異，未來將興建全長2.46公里的高架環型橋梁，沿線將設置多項交通設施，如進環道前設置避車彎、減速標線、反光導標等，可改善現有道路縱坡及消除危險彎道。

卓榮泰、內政部長劉世芳與新北市副市長劉和然共同前往視察，劉和然表示，市府開闢智慧園區，吸引艾司摩爾、台聚集團等大廠進駐，加上淡江大橋即將完工通車，鄰近台北港區位優勢，未來交通壅塞問題勢必加劇，交通改善計畫刻不容緩。

卓榮泰表示，6月底他去看淡江大橋，很多人提到105市道，加上多位地方立委在立院總質詢關心這條路，可見其重要性，中央應該排除萬難，在經費和工程上與地方全力合作，這2處做好就是「雙圓滿道路」，這條路工程非常困難，但他對施工單位有信心，未來以安全為優先，各種警示標語要做清楚。

劉世芳補充，在行政院協調下，內政部透過生活圈道路交通系統建設計畫，協助105市道改善，預計補助逾46.5億元經費。

國土署正執行105市道路廊改善第一期工程「林口區A3計畫道路新闢工程」，總經費12.51億元，中央補助5.8億元，預計2026年4月完工，未來將銜接105市道，大幅提升林口區域路網系統運輸效益。劉世芳指出，第二期工程部分，8月初國土署生活圈審議協調小組完成審議，會上原則同意新北市推動本案。

立委洪孟楷表示，105市道是地方最後一個關鍵連結點，但淡江大橋在2025年完工，跟105市道完工時間有3年落差，加上林口智慧園區陸續在招商，擔憂造成交通衝擊，要求市府加速工程進行。

立委蘇巧慧說，期盼內政部針對未來新闢道路，如何銜接八里端的平面道路，以及八里端平面道路部分瓶頸拓寬，要盡早完成規畫，未來盼可以透過淡江大橋、淡北道路、105等交通建設，進一步緩解北海岸的交通車潮。

行政院長卓榮泰、內政部長劉世芳、新北市副市長劉和然及多位民代聽取林口105市道改善計畫簡報。記者江婉儀／攝影
行政院長卓榮泰、內政部長劉世芳、新北市副市長劉和然及多位民代聽取林口105市道改善計畫簡報。記者江婉儀／攝影
105市道現況路幅狹窄，多處陡峭蜿蜒，會車發生交通意外事件時有所聞，安全堪慮。記者江婉儀／攝影
105市道現況路幅狹窄，多處陡峭蜿蜒，會車發生交通意外事件時有所聞，安全堪慮。記者江婉儀／攝影
行政院長卓榮泰（左二）、內政部長劉世芳（左一）與新北市副市長劉和然（左三）聽取林口105市道改善計畫簡報。記者江婉儀／攝影
行政院長卓榮泰（左二）、內政部長劉世芳（左一）與新北市副市長劉和然（左三）聽取林口105市道改善計畫簡報。記者江婉儀／攝影

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