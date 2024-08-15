新北永和國光路遇大雨就積淹水 地方盼這案都更後分擔排水壓力

近期午後強降雨雨量多，部分低窪地區因排水不及造成積淹水，例如新北永和國光路49巷、中和景新路467巷20弄等，民眾哀怨，每次遇大雨必積水，甚至淹到半個機車輪胎高，新北市水利局表示，景新街排水工程將於10月底完工，但國光路受限環境因素，僅能加設抽水機協助排水。民代建議，在永和行政園區都更前，規畫好排水工程，分擔排水壓力。

永和國光路49巷上周五（9日）下午受強降雨影響，降雨30分鐘後累積雨量達50毫米，導致該路段排水不及，水量淹過半個機車輪胎，公所人員獲報後，立即前往現場清理落葉垃圾，加速排水速度。民眾陳先生抱怨，國光路有施工做幾次，但每次逢雨必淹，不解為何會這樣。

水利局表示，永和國光路49巷因位處低窪，鄰近周邊主要道路如竹林路及福和路，皆高於此處約1米，所有排水匯流於此處後再排出，容易於短延時強降雨時，發生短暫積水。但該處道路狹窄，且地下管線多，位處低窪，只能靠加設抽水機組協助排水。

水利局指出，國光路近年發生積水，都是因雨量超過設施保護標準，而在雨量減少後10分鐘內立即排水，後續持續加強維護現有排水設施，並維持排水功能，以因應來臨的短延時強降雨。

另外，中和景新街467巷也有類似狀況，同樣位處低窪地區，水利局表示，已經排定排水改善工程，土建部分將埋設排水鋼管及新設抽水井，將於8月19日進場施工，預計10月底完工，另機電部分新設0.05cms抽水機2台，預計2025年2月底完工，完工後可大幅改善積水狀況。

新北市議員連斐璠表示，該處是「先天不良，後天失調」，全永和的積淹水點已經陸續解決，這邊是目前最頭痛的，20多年來逢雨必積淹水，所以房子蓋得高，但永和開發早，地下管線多，想增加地下涵管大小，空間也不足，該處鄰近永和行政園區，盼在都更前規畫好地下涵管、箱涵工程，協助分擔排水壓力。