影／午後雷陣雨狂炸！新北樹林道路水淹半個輪胎高 居民：習慣了啦

新北市近日皆有午後雷陣雨，氣象署發布旺盛對流常伴隨打雷、閃電與劇烈降雨，新北市土城、樹林街道出現淹水狀況，其中樹林佳園路一處道路淹水已成水路，附近居民表示習以為常，認為周邊人口不多政府不太在意，已經習慣了。水利局則表示該處已進行裝設抽水井避免持續淹水。

新北市下午開始強降雨，其中土城、樹林一帶時雨量達55毫米，車行地下道、部分地區也發生淹水狀況，淹水高度達半個輪胎高。其中樹林中山地下道、土城德安街4巷發生淹水情形，佳園路三段145巷內也淹至半個輪胎高。