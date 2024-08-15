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影／午後雷陣雨狂炸！新北樹林道路水淹半個輪胎高 居民：習慣了啦

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
樹林佳園路三段145巷內淹至半個輪胎高。記者李定宇／翻攝
樹林佳園路三段145巷內淹至半個輪胎高。記者李定宇／翻攝

新北市近日皆有午後雷陣雨，氣象署發布旺盛對流常伴隨打雷、閃電與劇烈降雨，新北市土城、樹林街道出現淹水狀況，其中樹林佳園路一處道路淹水已成水路，附近居民表示習以為常，認為周邊人口不多政府不太在意，已經習慣了。水利局則表示該處已進行裝設抽水井避免持續淹水。

新北市下午開始強降雨，其中土城、樹林一帶時雨量達55毫米，車行地下道、部分地區也發生淹水狀況，淹水高度達半個輪胎高。其中樹林中山地下道、土城德安街4巷發生淹水情形，佳園路三段145巷內也淹至半個輪胎高。

新北市水利局表示，強降雨後積水情形，多會隨著停雨後排除，針對145巷內多次發生淹水，水利局表示該處為碗公地形容易積水，已在此進行新設抽水井及馬達，避免日後持續發生淹水狀況。

土城德安街4巷淹水。記者李定宇／翻攝
土城德安街4巷淹水。記者李定宇／翻攝
樹林中山車行地下道淹水。記者李定宇／翻攝
樹林中山車行地下道淹水。記者李定宇／翻攝

強降雨 水利局 淹水 雨量

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