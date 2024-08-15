影／午後雷陣雨狂炸！新北樹林道路水淹半個輪胎高 居民：習慣了啦
新北市近日皆有午後雷陣雨，氣象署發布旺盛對流常伴隨打雷、閃電與劇烈降雨，新北市土城、樹林街道出現淹水狀況，其中樹林佳園路一處道路淹水已成水路，附近居民表示習以為常，認為周邊人口不多政府不太在意，已經習慣了。水利局則表示該處已進行裝設抽水井避免持續淹水。
新北市下午開始強降雨，其中土城、樹林一帶時雨量達55毫米，車行地下道、部分地區也發生淹水狀況，淹水高度達半個輪胎高。其中樹林中山地下道、土城德安街4巷發生淹水情形，佳園路三段145巷內也淹至半個輪胎高。
新北市水利局表示，強降雨後積水情形，多會隨著停雨後排除，針對145巷內多次發生淹水，水利局表示該處為碗公地形容易積水，已在此進行新設抽水井及馬達，避免日後持續發生淹水狀況。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言