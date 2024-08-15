北市職災死傷降 議員陳賢蔚：應定「職災零死亡」目標

北市近來頻發生職安事故，日前信義區福德國小發生怪手墜樓，造成駕駛死亡。北市勞動局指出，北市今年至今職災造成5死，低於去年同期，但議員陳賢蔚認為，職災攸關人命，北市府應以「職災零死亡」為目標並設法達成。

北市勞檢處統計，今年北市目前的重大職災意外，造成5死，低於去年同期，從110至112年，死亡人數分別是9人、20人、15人，死傷低於其他五都。

勞動局上午舉行多體感延伸實境XR職安模擬訓練場域開幕，有助於認知職場危險，預防職災，台北市長蔣萬安在致詞時指出，這一年多來，經中央部會指導，讓台北市在職安表現受肯定，去年有雜誌的永續健康城市評比，台北市是六都之冠，其中的職安的評分最高。

另外，蔣萬安說，勞動部在勞檢機關積效評比中，台北市評分也最高，謝謝辛苦的同仁，但好還要更好，今天揭牌的體感延伸實境XR職安模擬訓練中心，就可強化職安。