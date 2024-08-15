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影／人龍排到2樓！奧運選手簽名會大爆滿 市長要簽名也得靠「特權」

攝影中心／ 記者杜建重／台北即時報導
新北市政府今在1樓大廳舉辦奧運選手首場簽名會，現場湧入數千名粉絲等待簽名。記者杜建重／攝影
新北市政府今在1樓大廳舉辦奧運選手首場簽名會，現場湧入數千名粉絲等待簽名。記者杜建重／攝影

2024巴黎奧運順利落幕，所有運動員已在13日返國，為感謝選手及訓練團隊不畏艱難努力及付出，新北市府今日下午特別舉行感恩茶會，市長侯友宜出席向選手們表達最誠摯的感謝與敬意，此外，市府也在1樓大廳辦理奧運選手簽名會，近距離為運動員加油，現場湧入大批粉絲擠爆大廳，等待簽名的人潮從大廳排至二樓。

感恩茶會結束前，侯友宜向在場媒體提出一個要求，他說，他想以市長之名享受一點特權，也請媒體不要太苛責。侯友宜笑說他可是有備而來，不但自帶簽名筆，還特別穿了一件白色的T-shirt準備要給選手簽名，因為在一樓等待簽名的數千民眾大排長龍，他為了要請選手簽名，實在不得不用上這項「特權」。

侯友宜請選手們在他身體正前方簽上名字，也請教練在他的背後簽名，他說教練都是市長背後最大的力量。侯友宜說到最後，特別懇求表示：這點小小的要求，拜託大家給市長一個機會；說完現場一片笑聲。

在新北市府1樓大廳的奧運選手簽名會，也是全台首場奧運選手簽名會，包括拳擊金牌林郁婷、柔道連珍羚、體操丁華恬、跆拳道羅嘉翎、射箭雷千瑩、湯智鈞、戴宇軒等人均出席與粉絲們相見歡。

新北市長侯友宜（右）向在場媒體提出要求表示，他想以市長之名享受一點特權，請選手們在他身體正前方簽上名字，請媒體不要太苛責。圖為林郁婷（左）在侯友宜身上簽名。記者杜建重／攝影
新北市長侯友宜（右）向在場媒體提出要求表示，他想以市長之名享受一點特權，請選手們在他身體正前方簽上名字，請媒體不要太苛責。圖為林郁婷（左）在侯友宜身上簽名。記者杜建重／攝影
新北市府今天下午特別舉行感恩茶會包括拳擊金牌林郁婷、柔道連珍羚、體操丁華恬、跆拳道羅嘉翎、射箭雷千瑩、湯智鈞、戴宇軒等人均出席與粉絲們相見歡。記者杜建重／攝影
新北市府今天下午特別舉行感恩茶會包括拳擊金牌林郁婷、柔道連珍羚、體操丁華恬、跆拳道羅嘉翎、射箭雷千瑩、湯智鈞、戴宇軒等人均出席與粉絲們相見歡。記者杜建重／攝影

侯友宜 巴黎奧運 金牌

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