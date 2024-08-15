快訊

成交了！台積電公告以171.4億元買下群創南科四廠

「忍你一整天！」孫安佐被拳王狠嗆、打巴掌 孫鵬發聲了

宜蘭5.7地震全台有感！氣象署揭主因 未來1周防規模4.5以上餘震

聽新聞
test
0:00 / 0:00

強化幼兒安全！北市教育局官網設專區 不適任幼兒園、老師都查得到

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
為促進幼兒園不適任人員資訊更加公開透明，北市教育局在官網首頁建置「幼兒園不適任人員公告專區」。圖／聯合報系資料照
為促進幼兒園不適任人員資訊更加公開透明，北市教育局在官網首頁建置「幼兒園不適任人員公告專區」。圖／聯合報系資料照

北市私幼性侵案引發各界關注討論，外界先前質疑北市府未主動公布園所名稱及行為人姓名引起各界質疑，北市教育局在官網首頁建置「幼兒園不適任人員公告專區」，未來涉及性別及不當對待事件者，經認定終身或1至4年不得聘任、任用或進用於教保服務機構，相關不適任行為人及機構，均公告於此專區，全方位強化幼兒安全。

教育局指出，專區除了資訊公告外，還有主動便民查詢功能，民眾只要輸入機構或行為人名稱等關鍵字搜尋，就可以查詢到相關人員所違反法規、機構資訊及機構設立許可字號等資訊，讓家長即時掌握資訊。

教育局提醒，依照「幼兒教育及照顧法」第37條第1項第2款及「幼兒園與其分班設立變更及管理辦法」第9條第2項相關規定，機構應將設立許可證書懸掛於園內明顯處所並公開教保服務人員及其他服務人員學（經）歷、證照。

教育局說，家長於選擇教保機構時，應先確認該機構是否為合法設立機構，另可透過各園所公開人員資訊，了解教保相關人員學經歷及配置情形，透過專區查詢即可知悉相關機構及人員有無違法情形，如發現機構違法情事，均可透過北市陳情系統1999向教育局檢舉，教育局也會強化稽查機制，與家長一同守護幼兒安全，防堵不適任教保人員流通於機構內。

北市府 幼兒園 教育局

延伸閱讀

宜蘭近海發生規模5.7地震…北市最大震度3級 北捷全線列車慢速行駛

解決產業缺工、深化技職教育 北市推「3+2+2」可直升科大

北市幼兒園不適任人員公告專區 姓名、機構全揭露

北市起重機吊臂遭雷擊3工人觸電 勞檢處：屬天災不開罰

相關新聞

影／人龍排到2樓！奧運選手簽名會大爆滿 市長要簽名也得靠「特權」

2024巴黎奧運順利落幕，所有運動員已在13日返國，為感謝選手及訓練團隊不畏艱難努力及付出，新北市府今日下午特別舉行感恩...

強化幼兒安全！北市教育局官網設專區 不適任幼兒園、老師都查得到

北市私幼性侵案引發各界關注討論，外界先前質疑北市府未主動公布園所名稱及行為人姓名引起各界質疑，北市教育局在官網首頁建置「...

影／午後雷陣雨狂炸！新北樹林道路水淹半個輪胎高 居民：習慣了啦

新北市近日皆有午後雷陣雨，氣象署發布旺盛對流常伴隨打雷、閃電與劇烈降雨，新北市土城、樹林街出現淹水狀況，其中樹林佳園路一...

視察林口105市道 卓榮泰：與淡江大橋做好就是雙圓滿道路

105市道為新北市林口、八里及淡水間重要聯繫道路，但路況蜿蜒崎嶇、寬度不足，新北推動改善工程。行政院長卓榮泰今視察時表示...

新北永和國光路遇大雨就積淹水 地方盼這案都更後分擔排水壓力

近期午後強降雨雨量多，部分低窪地區因排水不及造成積淹水，例如新北永和國光路49巷、中和景新路467巷20弄等，民眾哀怨，...

低壓帶影響…新北午後降下大雷雨 新莊幸福路水淹2公分

根據中央氣象署公布資料，新北市新莊區受低壓帶影響，今天下午3時許降下瞬間大雨，降雨量一度來到每小時40公釐左右，導致幸福...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。