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台北市推公費癌症篩檢 可上網抽電動機車、萬元禮券

聯合報／ 記者鍾維軒／台北即時報導
藝人王彩樺、女兒黃于庭代言台北市衛生局公費癌症篩檢活動。記者鍾維軒／攝影
藝人王彩樺、女兒黃于庭代言台北市衛生局公費癌症篩檢活動。記者鍾維軒／攝影

北市衛生局長陳彥元歸建台大醫院擔任醫務秘書兼發言人，市長蔣萬安看重智慧醫療等專長，找台大醫學院急診醫學部主任黃建華接任。黃建華今出席癌症篩檢宣導記者會，提到未來政策方向，包括在聯合醫院建置便民智慧設施，未來還要透過AI主動關注市民身體健康、提醒定期篩檢，提供預防疾病的資訊，這些資料建置都是未來要努力的方向。

癌症為國人10大死因之首，去年台北市有5325人因癌症死亡。為鼓勵市民定期癌症篩檢，衛生局即日起至10月底舉辦「開心篩543，一起篩健康揪i樂刮刮」活動，找藝人王彩樺、女兒黃于庭代言，凡符合大腸癌、乳癌、子宮頸癌及口腔癌篩檢資格者，完成篩檢可參加線上刮刮樂，有機會獲得電動機車及萬元禮券等獎品，總獎勵達36萬元。

前局長陳彥元在任時，推動國中男生免費施打HPV九價疫苗，可預防多種癌症。新任局長黃建華說，預防癌症勝於治療，定期篩檢非常重要，去年台北市有55萬人次做癌症篩檢，今年上半年已有31萬人次，希望在定點、一站式服務下，全年能達到60萬人次。

談到未來新政，黃建華表示，北市之前發生食安風暴，衛生局已製作iMap，民眾只要上網就能獲得食安資訊，未來可以結合現有平台和介面，讓更多民眾接觸相關資訊，比方說市民開啟台北通就會得到衛生局衛教訊息，包括有哪些疫苗能免費施打、哪裡能做公費癌症篩檢，給予不同年齡層適當建議，從市民自己查詢到醫療院所主動除籍，扎根數位資訊，同時符合智慧城市發展。

黃建華說，牽涉市民健康項目很多，中央健保快易通屬於醫療查詢，包括看過哪些病、用過哪些藥物，資料都會在上面，但回到市民層次，會希望在生病之外，可以著重在提供預防疾病的資訊。

黃建華舉例，這次癌症篩檢活動，未來也許能統計哪些人屬於哪些年齡層，應篩檢卻未篩檢或無篩檢記錄者，就能主動透過電腦判斷推播給當事人，同時提供居住地附近的篩檢站，這些資料建置都是未來可以努力的方向。

活動代言人王彩樺分享，4年前做超音波檢查時，發現胸部有異常白點，醫師建議進一步切片檢查，發現是良性乳房鈣化。大家不用害怕做檢查，提早發現就能提早治療，台灣的醫療很厲害不用擔心，萬一拖太久檢查出來有問題，反而能陪伴家人的日子就變很少，強調身體健康才是永遠的財富。

衛生局表示，台北市男性大腸癌與女性乳癌發生率最高，早期發現5年存活率逾9成，晚期發現僅剩2至3成，定期公費四癌篩檢（大腸癌、乳癌、子宮頸癌、口腔癌）可早期發現、早期治療，降低3成以上死亡風險，若篩檢遇異常，務必配合醫療院所安排複診，避免錯過治療黃金期耽誤病情。

台北市衛生局長黃建華出席台北市公費癌症篩檢活動。記者鍾維軒／攝影
台北市衛生局長黃建華出席台北市公費癌症篩檢活動。記者鍾維軒／攝影

AI 北市 王彩樺 癌症 衛生局

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