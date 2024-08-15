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南西商圈消滅危機 王小棣喊話北市府：青年耕耘在地應被看見

中央社／ 台北15日電

台北市南西商圈（中山商圈）近百商家日前遭到檢舉，商圈存續引發外界關切。時代力量黨主席王婉諭今天與導演王小棣舉行記者會，呼籲台北市政府應啟動都市計畫細部計畫與特定法規的修訂，解決南西商圈案困境。

時代力量黨主席王婉諭今天與王小棣、淡江大學建築系教授黃瑞茂及多位南西商圈店家舉行「南西商圈納管要全面，北市府應檢討都市細部計畫」記者會。

王小棣表示，南西商圈的赤峰街有很多的發展空間，這些年來有許多年輕人在當地默默的耕耘、努力，每一間店都放進自己的理念與想法，才發展成現在商圈的模樣。

王小棣認為，「政府的首長要對這個國家及城市有願景」，她在赤峰街看到非常多重要的未來，她很想加入一起呼籲，讓年輕人對地方的努力應該被看見，政府應該有願景跟年輕人一起發展，讓台北市有更好的未來。

王婉諭指出，從今年4月起，南西商圈店家陸續收到來自北市都發局的檢舉公文，對商圈無疑是重大打擊。北市府於9日針對南西商圈提出新方案，承諾讓商圈內住宅區的店家依法辦理社區參與流程後進行納管評點，並納入都市通盤檢討作業。可是，北市府提出的新方案雖可使多數店家參與納管評點但仍有漏接，以北風社為例，直到今年才知悉開業必須取得樓下住戶同意書，僅因位於商三特區無法納管，又被要求立即取得樓下住戶同意書。

王婉諭強調，店家過去申請程序都是依法，卻在多年後宣告不合法，這是政府的疏失，不應把責任由店家承擔，未被納管的店家應該一併討論納入評點及管理。

王婉諭說明，北市府雖提出若具地方共識可回到都市計畫通盤檢討作業，不僅曠日廢時，不確定因素過多，他們呼籲進行全面細部計畫盤點及法規調適。

淡江大學建築系教授黃瑞茂提到，這個議題應該放到整個都市發展的角度來看，都市發展不只是蓋大樓，需要很多微型的經濟體在這個城市，讓城市能夠跟生活結合起來，變成一個生活的地方。

黃瑞茂指出，都市發展的推進的不是等居民才啟動，都市發展不是只有容積而已，應從街廓形態的空間樣態，用法律來支持讓城市有更多元的使用，土地管理使用類別更細緻且與時俱進，讓都市中的經濟體成為市民很好的去處，城市才會變得可愛。

北市府 時代力量 王婉諭

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