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北市幼兒園不適任人員公告專區 姓名、機構全揭露

中央社／ 台北15日電
台北幼兒園性侵案震驚社會，台北市長蔣萬安提出10大精進方案，其中「幼兒性別及不當對待事件懲處資訊公告專區」即日起上線，揭露不適任的行為人名稱及任教機構。情境示意圖。圖／Ingimage
台北幼兒園性侵案震驚社會，台北市長蔣萬安提出10大精進方案，其中「幼兒性別及不當對待事件懲處資訊公告專區」即日起上線，揭露不適任的行為人名稱及任教機構。情境示意圖。圖／Ingimage

台北幼兒園性侵案震驚社會，台北市蔣萬安提出10大精進方案，其中「幼兒性別及不當對待事件懲處資訊公告專區」即日起上線，揭露不適任的行為人名稱及任教機構。

衛福部12日公布媒體報導兒少性暴力指引後，台北市教育局網站「幼兒園不適任人員公告專區」即日起上線，將所有涉及性別及不當對待事件，並經認定終身或1至4年不得聘任、任用或進用於教保服務機構者，行為人及其機構名稱皆會公告於此。

目前網站上已有22筆紀錄，包含涉嫌性侵多名幼生的毛畯珅及其曾經任職的私立培諾米達信義幼兒園。教育局表示，盼藉此讓不肖園所無所遁形，全方位強化幼兒安全。

教育局表示，將強化並落實稽查機制，與家長一同守護幼兒安全，防堵有不適任教保人員流通於機構內；若家長發現違法情事，可透過台北市陳情系統向教育局檢舉。

已遭撤照的台北市私立培諾米達信義幼兒園園長之子毛畯珅涉性侵多名幼生，台北地院定明天宣判。

北市 幼兒園 教育局 蔣萬安 衛福部

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