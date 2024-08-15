體驗XR職安模擬訓練 效果逼真蔣萬安嚇到大叫「哇！」

北市勞動局上午舉行多體感延伸實境XR職安模擬訓練中心揭牌，提供互動式學習環境，認知職場危險，進而打造安全的職場環境，市長蔣萬安穿戴裝置親自體驗時，走得搖搖晃晃，在虛擬實境中，體驗職災發生時情境，還「哇」的一聲大叫出來。

模擬體驗後，蔣萬安分享心得，稱讚模擬得非常好，「很逼真耶」地面裝置會震動，搭配XR裝置傳來風聲音效，讓人身歷其境。

蔣萬安說，台北市建置的多體感職安模擬訓練中心今天正式揭牌亮相，這是六都第一個設置XR多體感的職安訓練中心，感謝勞動部支持和國科會、南科管理局在技術上的協助幫忙，在這麼短時間就可建置完成。

蔣萬安表示，建置此中心，代表北市府對職安的高度重視，致力打造台北市為「安全之都」，職安是重要一環，透過此中心及去年宣布的科技降災4年計畫，希望導入各種技術，包括人工智慧導入到營造業，未來從教育到工地管理，希望建立綿密的職業安全網。