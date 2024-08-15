奧運英雄車隊遊行英雄谷 警公布交通管制圖

奧運英雄回到台灣，總統府及中華文化總會，將在明天下午3點到3點半，在台北市中正區重慶南路、襄陽路、館前路及忠孝西路等路段，舉辦「台灣英雄榮耀同行」車隊遊行活動，中正一警分局為維護活動交通秩序與安全，規劃交通疏導管制措施。

一、活動期間，實施車輛管制區域及時段：

(一)因應館前路英雄谷硬體設備進場，管制情形如下：

1、8月15日(星期四)晚間9時起，管制館前路東、西外側各1個車道，維持中間兩線車道供車輛通行。

2、8月16日0時至6時及遊行出發前下午2時45分至晚間6時，館前路將全線管制，以利設備搭設作業進行。

(二)8月16日0時至6時及12時起，擴大管制漢口懷寧街口往東、公園許昌街口及南陽許昌街口往西。

(三)8月16日下午2時起(視狀況提早或延後)，為便於遊行車隊停放，總統府周邊道路管制如下：

1、凱達格蘭大道的公園路(不含)至重慶南路(含)東往西方向。

2、重慶南路的寶慶路至貴陽街(均不含)南、北雙向，另擴大管制重慶衡陽路口北往南方向。

3、懷寧街的寶慶路(不含)至凱道(不含)南、北雙向。

(四)8月16日下午2時45分起(視狀況提早或延後)，遊行沿線路段重慶南路、襄陽路、館前路實施管制，另擴大管制周邊衡陽路、懷寧街、寶慶路、漢口街等路段，並視交通狀況於中華忠孝、中華漢口、中華寶慶等路口彈性擴大管制往東。

(五)8月16日下午3時起(視狀況提早或延後)，遊行隊伍進入館前路英雄谷後，管制忠孝西路往東外側3線車道，留內側車道供車輛通行。

二、公有汽、機車停車格管制時段及區域：

(一)管制日期、時段：2024年8月15日下午5時至8月16日凌晨12時止。

(二)管制區域：重慶南路1段(寶慶路至襄陽路)、館前路(襄陽路至忠孝西路)及信陽街(館前路至公園路)沿線公有汽、機車停車格位及裝卸貨停車格位等，禁止車輛停放。

三、其他管制措施及改道建議：

(一)沿線各路段將於遊行隊伍通過後、場地整理完畢陸續解除管制，僅有館前路外側車道配合設備撤場作業，最晚管制至8月16日深夜11時，中間2線車道開放通行。

(二)當天行經活動範圍周邊車輛，南北向建議提前改道中華路、中山南路、林森南路，東西向得改由市民大道、鄭州路、愛國西路通行。

(三)因館前路全線實施管制時，影響機車駕駛通往台北車站西側門，活動期間(8月16日12時至傍晚6時)，台北車站北側門科技執法將暫緩取締，騎乘機車民眾得提前改至其他地點或台北車站北側(鄭州路)臨停上、下客。

管制時間內行經相關路段公車，由北市公共運輸處協調公車業者配合改道行駛，民眾查詢公車改道路線，請電洽北市公共運輸處02-27274168（該處查詢網站http://www.pto.gov.taipei/）或各站牌公車調度站查詢相關資訊。