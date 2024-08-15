春秋墓園坍方33墓全毀 侯友宜：追究業者責任

新北市中和區春秋墓園爭議多年，6月28日連日大雨致地號225C區坍方，約33門墓地遭大量土石掩埋、損毀，數十名墓主至今尚未獲得妥善處理，今早到市府門口舉牌抗議，更揚言「若再毀一墓，抬棺進市府！」新北市長侯友宜今天受訪表示，已要求相關單位督促業者盡速修復墓地，保障家屬權利，追究業者責任，「我們一定不放鬆、嚴肅面對這件事情」。

墓主趙利民表示，弟弟的墓在墓園已43年，本身是營造土木工程業，多年前就發現排水水道已阻塞，沒想到這次崩塌後，排水設施更是完全失能，整條路已成排水溝，若颱風再來，後果會更嚴重，擔憂再不搶修，周邊鄰地的墓也會崩塌，自7月11日殯葬處與大家開會後至今，仍沒有作為，市府根本不管墓園死活。

殯葬處指出，坍塌當天已會同農業局勘查，期間也與中和區公所及水土保持服務團隊16次前往現場，持續要求業者改善，目前該區已無明顯擴大災害情形，8月初辦複勘，據統計225C區共47門墓地，其中33門有主，並通知其中15門，另18門因無法聯繫上，會請各縣市政府及各公所代為緊急公告，至於周邊78門墓地，也已陸續通知其家屬，避免後續再發生類似事件。