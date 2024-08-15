政院承認北部缺電 侯友宜：缺電廠商怎麼扎根？

行政院發言人陳世凱今（15）日坦言「沒有錯，北部現在電力不足」，新北市長侯友宜今天受訪表示，新北市轄內有3座核電廠、1座火力發電廠，有這麼多設施在新北，卻跟大家說新北市缺電，讓新北很多廠商尤其半導體業者如艾司摩爾如何深耕新北？不缺電是基本需求，呼籲中央政府執政過程不要分大小眼，更要扛起責任。

新北市府今天中元普度，侯友宜表示，今天普度希望新北所有市民平平安安，也祈求上天保佑風調雨順，尤其7、8月分颱風季節，希望能夠國泰民安，新北市政順利。

侯友宜每年中元普度都會祭拜國民零食「乖乖」，侯友宜今天在上頭寫上「不缺電」、「招商、建設、願景攏實現」等語。

侯友宜表示，人民最基本的需要就是不欠電，不缺電是政府要面對的課題，新北市轄內有3座核電廠，還有一座火力發電廠，這麼多重要的設備設施在此，你跟我說新北市缺電，讓新北很多廠商，尤其半導體業者如艾司摩爾，要他們怎麼深耕新北？

侯友宜說，不缺電是基本需求，也是產業扎根的基礎，尤其對北部這地區更為重要，他也呼籲，中央執政過程中，不可以分大小眼，更要扛起責任。

媒體詢問乖乖寫了「不缺電」是不是有什麼感慨，侯友宜說，要做什麼事，祈求政府，也祈求上蒼，保佑台灣不缺電，政府說北部電力有擔憂，真的要做好準備，政府負起責任，也希望老天也多幫忙，讓2030新北新願景順利推動、順利成功。