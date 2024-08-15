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接新北新聞局長被指洗經歷 李利貞：這職位是我的選擇

聯合報／ 記者張曼蘋／新北即時報導
新北市政府新聞局長今辦交接儀式，張愛晶（左一）因家庭因素請辭，由29歲李利貞（右一）接任。記者張曼蘋／攝影
新北市政府新聞局長今辦交接儀式，張愛晶（左一）因家庭因素請辭，由29歲李利貞（右一）接任。記者張曼蘋／攝影

新北市政府新聞局長今辦交接儀式，張愛晶因家庭因素請辭，由29歲原市長辦公室秘書李利貞接任。對於遭民進黨議員質疑沒有公務體系行政背景，是要利用該職位「洗經歷」，藉以當2026年參選新北市議員跳板。李利貞今表示，為公眾服務有很多方式，「現在這個職位，就是我選擇為公眾服務的方式」。

李利貞表示，她過去是在新北市追問問題、提出質疑最凶悍的電子記者之一，現在成為新聞局長，她在大學畢業前已進入電視台工作，直到去年才轉換跑道，新聞是滿懷熱血的志業，被說是「洗經歷」，對滿懷理想的人不公允，選舉時有攻防，但市政不分黨派，相信議員的質疑都是希望新北市政更好。

被說是為2026年選舉鋪路，李利貞說，為公眾服務有很多方式，現在這個職位，就是她選擇為公眾服務的方式，距離選舉還有很長一段時間，發言人參選好像被大家想像成必經流程，但這都是每個人不同的選擇，現在這個職位就是她的選擇。

新北 李利貞 職位

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