快訊

槍手連開2波…「鴨頭」離開桌遊店遇伏擊十多槍 腹中2槍送醫亡

成大資工首度與台大機械同分！ 升學專家：2類組「選系不選校」

終戰這一天：日本靖國神社為何爭議不休？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中山商圈案商三特遭遺漏？ 北市都發局：綜合評估協助

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
北風社咖啡廳。記者邱書昱／攝影
北風社咖啡廳。記者邱書昱／攝影

北市南西中山商圈案今天召開記者會，重申盼市府能以都市細部計畫處理外，由於遭檢舉店家當中，北風社咖啡廳屬於商三特，與市府提出新方案納管的住宅區不符，等同排除納管，商圈協會不應該漏接。都發局回應，會再綜合評估，以公平、合理前提下予以協助。

都發局回應，市府允許2020年以後商家辦理社區參與取得共識後納管評點，相關行政作業正在程序中。

都發局表示，目前指導改善期屆滿後，依規定權責機關如商業處等，須於15日內複查，如複查結果的營業態樣不符合土管規定才會裁罰。

另外，商圈均已提供連署資料送審查，都發局已指派專人處理，由於文件多有缺漏情形，導致同仁須逐一與申請單位溝通，就連署案件的處理上，目前並未有溝通不良的情形。

都發局表示，由於中山、赤峰本地區為住宅區放寬商業使用，商家仍需與在地居民取得共識，呼籲在地商圈組織應加速店家連署並研擬與在地居民溝通方案，如獲得共識，市府會協助進行相關程序。

北市 溝通 記者會 都市計畫

延伸閱讀

北市發布雷雨警示！降雨熱區總雨量恐達40至60毫米

影／南西商圈納管評點 自救會籲北市府檢討細部計畫

商登預審沒問題、檢舉才要求補件 北風社嘆：恐撤離中山商圈

中山南西商圈店家危機 蔣萬安提解方：讓他們可以留在商圈

相關新聞

新北春秋墓園坍方33墓全毀 家屬怒喊：再毀一墓抬棺進市府

新北市中和區春秋墓園爭議多年，6月28日連日大雨致地號225C區坍方，約33門墓地遭大量土石掩埋、損毀，數十名墓主至今尚...

中山商圈案商三特遭遺漏？ 北市都發局：綜合評估協助

台北市南西中山商圈案今天召開記者會，重申盼市府能以都市細部計畫處理外，由於遭檢舉店家當中，北風社咖啡廳屬於商三特，與市府...

政院承認北部缺電 侯友宜：缺電廠商怎麼扎根？

行政院發言人陳世凱今（15）日坦言「沒有錯，北部現在電力不足」，新北市長侯友宜今天受訪表示，新北市轄內有3座核電廠、1座火...

春秋墓園坍方33墓全毀 侯友宜：追究業者責任

新北市中和區春秋墓園爭議多年，6月28日連日大雨致地號225C區坍方，約33門墓地遭大量土石掩埋、損毀，數十名墓主至今尚...

奧運英雄車隊遊行英雄谷 警公布交通管制圖

奧運英雄回到台灣，總統府及中華文化總會，將在明天下午3點到3點半，在台北市中正區重慶南路、襄陽路、館前路及忠孝西路等路段...

接新北新聞局長被指洗經歷 李利貞：這職位是我的選擇

新北市政府新聞局長今辦交接儀式，張愛晶因家庭因素請辭，由29歲原市長辦公室秘書李利貞接任。對於遭民進黨議員質疑沒有公務體...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。