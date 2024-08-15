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中山商圈案商三特遭遺漏？ 北市都發局：綜合評估協助
台北市南西中山商圈案今天召開記者會，重申盼市府能以都市細部計畫處理外，由於遭檢舉店家當中，北風社咖啡廳屬於商三特，與市府提出新方案納管的住宅區不符，等同排除納管，商圈協會不應該漏接。都發局回應，會再綜合評估，以公平、合理前提下予以協助。
都發局回應，市府允許2020年以後商家辦理社區參與取得共識後納管評點，相關行政作業正在程序中。
都發局表示，目前指導改善期屆滿後，依規定權責機關如商業處等，須於15日內複查，如複查結果的營業態樣不符合土管規定才會裁罰。
另外，商圈均已提供連署資料送審查，都發局已指派專人處理，由於文件多有缺漏情形，導致同仁須逐一與申請單位溝通，就連署案件的處理上，目前並未有溝通不良的情形。
都發局表示，由於中山、赤峰本地區為住宅區放寬商業使用，商家仍需與在地居民取得共識，呼籲在地商圈組織應加速店家連署並研擬與在地居民溝通方案，如獲得共識，市府會協助進行相關程序。
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