李利貞接新北新聞局長 劉和然：有奧運金牌林郁婷精神

新北市政府今上午辦新聞局長交接典禮，新北市副市長劉和然致詞時說，新任29歲的李利貞身為新北有史以來最年輕的局處首長，面對外界質疑聲浪，也有像奧運拳擊金牌選手林郁婷的精神，都能挺過外界批評、質疑和不實指控，相信李利貞已做足準備。

劉和然表示，時任新聞局長張愛晶擁有新聞專業，能正確傳達資訊，具敏銳度、心思細膩，且個性主動，常主動提醒其他局處，讓市府高層安心，是市長侯友宜最重要的新聞首席幕僚，且鍥而不捨的精神，能隨時追蹤議題的發展，佩服張愛晶為了家庭做出的決定，尊重其生涯規畫，市府隨時歡迎張回來。

劉和然也說，李利貞接任新聞局長重要職位，也是新北升格後最年輕的局長，未來也會承受很大壓力，很辛苦，擔任局長的價值與哲學觀不在經驗，而是個人的養成，相信李利貞有勇氣扛下來，也有林郁婷的精神，能挺過外界的批評與質疑，「相信她已做好準備。」

【中央社／新北15日電】

李利貞表示，人生的際遇很難說，以往是記者，現在變成新聞局長，期待未來的新聞局以大膽、有活力去想像未來式；運用文化的力量吸引人才，成為市民雙向溝通的平台。

新北市議會民進黨團總召張維倩12日曾表示，李利貞去年7月進入侯友宜競選總統辦公室擔任發言人，並無公務體系的行政背景，質疑是利用新聞局長的職位「洗經歷」，作為2026年競選新北市議員的跳板。

對此，她說，大學畢業前已進入電視台工作，直到去年才轉換跑道，新聞是滿懷熱血的志業，選舉時有攻防，但市政不分黨派，議員的質疑都是希望新北市政更好，大家會一起努力。

她告訴中央社記者，前段時間侯友宜溝通請她接任局長，經思考後勇於接受挑戰，盼盡量善用影視行銷新北，並將2025世界壯年運動會列為重點。

至於是否為2026年選舉鋪路，李利貞說，參政是每個人的選擇，選舉還有一段時間，許多人認為透過發言人角色轉而參政是SOP（標準作業流程），但為民服務有很多方式，現在此崗位，就是為公眾服務的方式。