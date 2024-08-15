台鐵：三爪子鐵路橋尚未建便道 兩端仍禁止通行

台鐵公司今天表示，維繫新北瑞芳魚寮社區與三貂嶺車站間的三爪子鐵路橋，尚未完成附掛的懸臂人行步道，橋兩端告示牌仍為「禁止通行」。鐵路警察表示，若違規通行將移送裁處。

步道達人網紅Tony日前在影片指稱，三貂嶺火車站是台灣最奇葩的車站，因去年3月他從火車站前往瑞芳區碩仁里停車場，行經台鐵三爪子鋼梁橋旁維修便道遭檢舉，今年5月遭交通部鐵道局依違反鐵路法規定，裁罰新台幣1萬元。

新北市瑞芳區公所說，這是歷史因素造成。三貂嶺車站於1922年啟用，是運煤專用鐵路，當時鐵路旁設公眾步道；但1958年鐵路法實施後，限定為鐵路用地，使民眾通行道路卻有違反鐵路法之虞。

三爪子橋是碩仁里魚寮社區居民通往三貂嶺車站的唯一道路，遊客、居民、登山客日常出入必經。爭議引關注後，交通部邀台灣鐵路公司、新北市政府研商解決。

台鐵今天表示，三貂嶺車站前往魚寮社區的通道，將由市府綜合考量新建跨河橋梁的位置及施工可行性。

台鐵說，目前交通部與市府協商獲共識，在新北尚未完成聯外通行橋梁前，由台鐵代辦於三爪子鐵路橋拓寬相關設施，作為短期過渡方案。

台鐵強調，在三爪子鐵路橋（上游側）安全通道未完成改善前，橋梁兩端的告示牌仍為「禁止通行」，行人仍禁止行走現有橋旁的維修安全通道。也就是說，居民、遊客仍禁止通行鐵路橋，要等工程完工後才開放通行。

鐵路警察局台北分局表示，三爪子鐵路橋便道屬於鐵路範圍，且兩端都有告示，若行走涉嫌違反鐵路法規定，會移請交通部鐵道局依權責裁處。

市府交通局綜合規劃科長吳政諺接受中央社記者電訪表示，台鐵將以懸臂附掛在現有鐵路橋旁，興建寬度1.2公尺的人行步道，並與現有的維修便道區隔，讓民眾不再觸法。

吳政諺說，台鐵評估整體載重、結構安全、施工技術等，預計花費新台幣1780萬元，將由中央與地方各自負擔890萬元，預定今年底前動工，盼明年年中完工。